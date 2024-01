N26 Depot ist offiziell – startet zunächst in Österreich

Die Bank N26 hat heute die Einführung ihres neuen Depot-Produkts für Aktien und ETFs angekündigt. Dieses folgt auf das Krypto- und Tagesgeld-Feature.

N26 startet ab heute eine neue Depotfunktion für Aktien und ETFs, die es Kontoinhabern ermöglicht, Aktien und ETFs für 90 Cent pro Transaktion direkt über die N26-App zu kaufen und zu verkaufen.

Die Depotfunktion ermöglicht die Verwaltung und den Aufbau von Anlageportfolios, indem „beliebte“ europäische und US-amerikanische Aktien sowie ETFs der globalen Märkte angeboten werden. N26 betreibt das Ganze allerdings nicht selbst, sondern setzt für das Depot-Feature auf den Partner Upvest (wie auch Vivid Money).

Die Depoteröffnung soll „in wenigen Sekunden“ abgeschlossen sein und Kunden können Gelder für den Handel mit Aktien und ETFs einfach zwischen Haupt- und Anlagekonto verschieben. Die grafische Darstellung des Depots bietet einen Überblick über die Kaufhistorie und die Entwicklung des Depots.

Das neue Produkt wird ab sofort schrittweise in Österreich eingeführt, wo berechtigte Kundinnen und Kunden ab 1 € in über 100 ETFs investieren können. In den kommenden Monaten sind weitere Features wie gebührenfreie Sparpläne geplant. Darüber hinaus plant N26, die Anzahl der angebotenen Assets in Deutschland und Österreich auf über 1.000 zu erhöhen. Die Verfügbarkeit in weiteren Märkten soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

