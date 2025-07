Nachfrage nach Mercedes bricht weiter ein

Mercedes blickt mit großer Hoffnung auf den kommenden CLA, denn die neue „Entry-Klasse“ (ja, das ist jetzt der teure Einstieg bei Mercedes) muss zum Start funktionieren. Die Nachfrage nach der Marke ging auch im ersten Quartal zurück.

Mercedes verkauft immer weniger E-Autos

Insgesamt konnte Mercedes-Benz Cars in den ersten drei Monaten des Jahres genau 446.300 Autos verkaufen, ein Minus von 4 Prozent. Bei den Elektroautos ging es auf 40.700 Einheiten runter, das entspricht einem Minus von 14 Prozent.

Bei Mercedes hat man die Modelle in drei Bereiche eingeteilt und „Top-End“ und „Core“ kamen mit -2 Prozent noch ganz gut weg, bei „Entry“ ging es 9 Prozent nach unten. Baustellen der Marke: Deutschland und China (jeweils -10 Prozent).

Vor allem in China leidet Mercedes derzeit und kann das auch nicht ausgleichen, selbst in Europa ging es allgemein um 7 Prozent nach unten. Der Start in das neue Hoffnungsjahr war also nicht gut und jetzt warten wir auf die Zahlen für Q2 2025.

