Neo QLED: Samsung bringt im März neue TVs mit Mini-LEDs

Samsung präsentierte – wie einige andere Marken auch – letztes Jahr das erste TV-Lineup mit Mini-LEDs, welches mich seit dem begleitet und mit dem ich bisher sehr zufrieden bin. Samsung vermarktet diese Technologie übrigens als Neo QLED.

Für 2022 steht natürlich eine neue TV-Generation an, die es wieder mit 4K und 8K geben wird und die man um weitere Größen erweitert hat. Samsung bietet die Neo QLED-Modelle jetzt von 43 bis 85 Zoll an. Doch was hat sich 2022 verändert?

Man hat die Quantum-Mini-LED-Lichtquelle durch 14-Bit-HDR-Mapping weiter angepasst und verspricht mehr Schärfe bei besonders hellen und dunklen Szenen. Und durch „Shape Adaptive Light“ sollen noch mehr Details zu sehen sein.

Beim Sound gibt es erstmals Support für die Dolby Atmos-Technologie, Samsung ist aber leider auch 2022 nicht bereit, die Dolby Vision-Technologie zu unterstützen und vertraut weiterhin auf HDR10+ – für 2022 übrigens auch beim TV-Gaming.

Im Rahmen der CES hat man außerdem einige Neuerungen für Tizen angekündigt, wie einen neuen Homescreen, Support für Nvidia GeForce Now und Google Stadia und die teuren Modelle sollen endlich bei allen Ports mit HDMI 2.1 kommen.

Das neue Neo QLED-Lineup von Samsung startet am 2. März in Deutschland, dann gibt es auch neue Soundbars und Lifestyle TVs. Wer möchte, der kann sich schon jetzt auf der Homepage von Samsung dafür registrieren (und mehr erfahren).

