Netflix äußert sich zu Passwort-Sharing und höheren Preisen

Netflix erhöht die Preise immer weiter und geht mittlerweile auch aktiv gegen das Passwort-Sharing vor, bei dem sich mehrere Nutzer einen Account geteilt haben.

Das sorgte in diesem Jahr für viel Kritik, doch Netflix ist die Sache ganz langsam angegangen und hat das nach und nach und in Ruhe geändert. Damit sei man „sehr zufrieden“, so Ted Sarandos (der COO von Netflix) in einem Gespräch mit Variety.

Der langsame Ansatz sei eine gute Idee gewesen und man ist davon überzeugt, dass diese Änderungen berechtigt sind. Die Konkurrenz erhöht die Preise ebenfalls und reduziert die Inhalte, so Ted Sarandos, das Angebot von Netflix sei also besser.

Qualität bei Netflix hat (für uns) nachgelassen

Nun, ich kann nicht über die Quantität sprechen, aber über die Qualität. Für uns war Netflix früher eine Konstante bei den Streamingdiensten, es war der Dienst, der bei uns immer gebucht war, der Rest dann nur sporadisch. Doch diese Änderungen haben dazu geführt, dass wir Netflix nicht mehr dauerhaft im Portfolio haben.

Aktuell haben wir zum Beispiel zwei Monate gebucht, doch ab 2024 fliegt Netflix dann wieder raus, denn ich sehe das etwas anders als Ted Sarandos. Vielleicht hat sich die Zahl der Inhalte nicht reduziert, aber die Qualität hat spürbar nachgelassen.

Vor zwei Jahren habe ich behauptet, dass die Auswahl der Streamingdienste gut sei und es ist zwar etwas nervig, die ganzen Abos zu verwalten, aber die Entwicklung hat mir gezeigt, dass das mittlerweile noch mehr als 2021 stimmt. Da war Netflix sogar noch die Basis, mittlerweile bin ich über die vielen Alternativen wirklich froh.

Und je teurer Netflix wird, desto seltener wird es gebucht. Vor allem, da man für 4K das teuerste Abo benötigt, worauf ich aber nicht verzichten möchte. Am Ende sind mir die paar Euro im Jahr aber fast egal, in diesem Jahr hat eher die Qualität dafür gesorgt, dass bei uns Netflix immer seltener lief. Das darf sich gerne wieder ändern.

