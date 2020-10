Netflix startet neuen Bereich für TV-Apps

Netflix hat einen neuen Bereich (Tab) für TV-Geräte angekündigt, der sich „New & Popular“ nennt. Diesen Bereich findet man allerdings nur in den Netflix-Apps für Smart TVs und Set-Top-Boxen und nicht auf den Smartphones und Tablets.

Dieser Tab, der nun verteilt und seit April getestet wird, enthält mehrere Reihen, die man auch so von Netflix kennt. Dazu gehört die Reihe mit neuen Netflix-Inhalten, mit populären Netflix-Inhalten (Top 10) und ein Bereich mit Inhalten, die sehr bald bei Netflix erscheinen. Netflix führt hier außerdem noch eine neue Reihe ein.

Diese Reihe soll kommende Inhalte zeigen, auf die sich „das Warten lohnt“ und die in den nächsten 365 Tagen bei Netflix erscheinen. Damit will man dann vermutlich die Nutzer noch stärker an Netflix binden, in denen man ihnen nun auch in den TV-Apps zeigt, was sie in mehreren Wochen oder gar Monaten erwarten wird.

Nachtrag: In Deutschland heißt der Bereich „Neu und beliebt“ und sollte bereits bei euch verfügbar sein (falls nicht, wird es bald kommen).

