Netflix: Das Abo mit Werbung ist ein großer Erfolg
Als Netflix ein Abo mit Werbung einführte, da waren viele kritisch, und es hatte es zum Start auch nicht leicht und wurde kaum angenommen. Doch das änderte sich mit der Zeit und vor allem in diesem Jahr legte das Netflix-Abo extrem stark zu.
Susanne Aigner hat bei DWDL verraten, dass es Anfang des Jahres (2024) noch 15 Millionen aktive Nutzer mit einem Abo mit Werbung gab, mittlerweile sind es jedoch 70 Millionen. Und vor allem Neukunden greifen (über 50 Prozent) zu diesem Abo.
Konkrete Zahlen für Deutschland nannte sie nicht, aber wir „weichen im deutschen Markt nicht stark von anderen ab“. Kein Wunder also, dass Netflix mittlerweile sogar das alte Basis-Abo eingestellt hat, der Fokus liegt jetzt voll und ganz auf Werbung.
Wer schaut denn bitte noch Netflix? Der hat dann sowieso seine Kontrolle über sein Leben verloren.
Ich, meist mit Jogginghose…
Allerdings warten wir immer ein ein halbes Jahr und buchen dann wieder für einen Monat. Das reicht. Das Abo muss nicht ungenutzt das ganze Jahr durchlaufen.