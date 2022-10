Netflix hält weiterhin an „Binge Watching“ fest

Bei vielen Streaminganbietern haben sich wöchentliche Folgen durchgesetzt, da sie einfach nicht so viele Inhalte haben. Zum Beispiel bei Apple TV+ oder Disney+. Und im Sommer stand dann im Raum, dass auch Netflix diesen Weg gehen könnte.

Doch dann betonte Netflix kurze Zeit später, dass das sogar eher ein Vorteil für die eigene Plattform sei. Und dabei bleibt man auch, denn im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen hat Netflix hervorgehoben, dass „Bingen“ bei neuen Inhalten gut ist.

Binge Watching erhöht das Engagement und man glaubt auch nicht, dass Serien wie Squid Game ohne so eine Möglichkeit so ein Erfolg geworden wären. Wobei man da widersprechen kann, bei Serien wie Game of Thrones klappte das auch.

It’s hard to imagine, for example, how a Korean title like Squid Game would have become a mega hit globally without the momentum that came from people being able to binge it. We believe the ability for our members to immerse themselves in a story from start to finish increases their enjoyment but also their likelihood to tell their friends, which then means more people watch, join and stay with Netflix.