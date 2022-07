Netflix sieht „Binge Watching“ als Vorteil

Die Konkurrenz von Netflix zeigt die neuen Inhalte oft wöchentlich, was vor allem für Dienste wie Disney+ oder Apple TV+ wichtig ist. Sie haben kaum Inhalte und da will man das, was man hat und gut ankommt, solange es geht hinauszögern.

Doch warum macht das Netflix nicht? Nun, genau genommen macht Netflix das schon, aber nicht so extrem. Stranger Things 4 wurde zum Beispiel in zwei Parts aufgeteilt und das Finale kam erst im Juli. Es ist kein Zufall, dass es der 1. Juli war, denn so hat man die Staffel auf zwei Quartale aufgeteilt (weniger Kündigungen).

-->

Seit dem wird darüber diskutiert, ob es das Ende von „Binge Watching“ bei Netflix sein könnte. Immerhin könnte man Stranger Things 5 auch einfach wöchentlich eine neue Folge online stellen und die beliebte Serie auf zwei bis drei Monate aufteilen.

Für Netflix bleibt diese Art des Streamings aber ein Wettbewerbsvorteil, der sich vor allem langfristig als besser darstellen wird. Die Konkurrenz muss das derzeit so machen, weil sie keine Inhalte hat, dieses Problem gibt es bei Netflix aber nicht.

This freedom means we can offer big movies direct-to-Netflix, without the need for extended or exclusive theatrical windows, and let members binge watch TV if they want, without having to wait for a new episode to drop each week. This focus on choice and control for members influences all aspects of our strategy, creating what we believe to be a significant long term business advantage.