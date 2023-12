Netflix kündigt neues Sonic-Spiel für 2024 an

Netflix macht immer mehr Druck beim Angebot der Spiele und bietet nicht nur ab heute drei GTA-Spiele an, wir bekommen nächstes Jahr auch Hades für mobile Geräte, was exklusiv bei Netflix verfügbar sein wird. Doch es kommt noch mehr.

Diese Woche hat Netflix nämlich Sonic Mania Plus angekündigt, was man ebenfalls exklusiv für Android und iOS anbieten wird. Es handelt sich um ein älteres Sonic-Spiel, was mir damals aber wirklich gut gefallen hat, ich kann es sehr empfehlen.

Man merkt aber auch, dass Nutzer zunehmend Abos buchen müssen, denn damit kommen jetzt zwei neue Sonic-Spiele für Smartphones, das eine befindet sich aber im Abo von Apple und das andere im Abo von Netflix. Kaufen kann man diese nicht.

