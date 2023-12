Spider-Man: Sony plant wohl zwei neue PlayStation-Spiele

Nach dem Erfolg von Spider-Man und Spider-Man 2 (und auch Miles Morales) ist vermutlich alles klar, dass Sony mindestens ein weiteres Mal darauf aufbaut und die Trilogie komplett macht. Spider-Man 3 soll bei Insomniac Games geplant sein.

Diese Woche sind interne Dokumente der Entwickler aufgetaucht und dort wird „SM3“ erwähnt, was wohl für Spider-Man 3 steht. Die Entwickler haben angedeutet, dass Miles Morales als Haupt-Spider-Man in Zukunft in den Fokus rücken dürfte.

Spider-Verse: Kommt ein eigenes Spiel?

Doch das kommt nicht überraschend, ein DLC für Spider-Man 2 dürfte auch nur eine Frage der Zeit sein, viel spannender ist das Spiel „Spider-Verse“. Die Filme sind erfolgreich und beliebt, ich habe sie erst vor ein paar Tagen als Tipp der Woche erwähnt, gut möglich, dass Insomniac Games hier ein eigenes Spiel entwickelt.

Details zu den Projekten haben wir nicht, aber Sony plant diverse Live-Service-Spiele für die PlayStation, vielleicht ist Spider-Verse auch ein Multiplayer-Titel, bei dem man sich einen der vielen Spider-Men (nennt man das so?) aussuchen kann.

Mit „RCE“ gibt es übrigens noch ein unangekündigtes Spiel in der Liste, da würde ich auf einen neuen Teil von Ratchet & Clank tippen, dessen Titel dann mit „E“ beginnt. Das fände ich jedenfalls gut, da Rift Apart ein großartiges PS5-Spiel ist.

