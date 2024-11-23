Netflix Neuheiten: Das seht ihr im Dezember 2024
Der Online-Videoservice Netflix hat in dieser Woche seine Dezember-Neuheiten 2024 verkündet. Bei uns bekommt ihr einen Überblick über die Neuzugänge.
Netflix füllt natürlich auch im anstehenden Dezember wieder sein Video-on-Demand-Archiv mit neuen Serien und Filmen auf. Wie jeden Monat informiert das Unternehmen über diverse Neuzugänge für den kommenden Monat. Diese Übersicht geben wir hier gerne an euch weiter.
Nachfolgende Liste enthält die Titel der Inhalte und das Startdatum, das Netflix zum jeweiligen Inhalt veröffentlicht hat.
Dezember-Neuheiten 2024 bei Netflix
Netflix Serien
- Tomorrow and I 4/12/2024
- Black Doves 5/12/2024
- Hundert Jahre Einsamkeit: Teil 1 11/12/2024
- No Good Deed 12/12/2024
- La Palma 12/12/2024
- 1992 13/12/2024
- Squid Game: Staffel 2 26/12/2024
- The Ultimatum: Marry or Move On: Staffel 3 4/12/2024
- Echoes of the Past 6/12/2024
- Rugged Rugby: Conquer or Die 10/12/2024
- Polo 10/12/2024
- Queer Eye: Staffel 9 11/12/2024
- Das Football-Rätsel: Aaron Rodgers 17/12/2024
- El niñero: Staffel 2 18/12/2024
- Virgin River: Staffel 6 19/12/2024
- Maestro in Blue: Staffel 3 28/12/2024
Netflix Filme
- Maria 6/12/2024
- Carry-On 13/12/2024
- Disaster Holiday 13/12/2024
- The Six Triple Eight 20/12/2024
- Ein Zug voller Hoffnung 4/12/2024
- Feriencamp mit Mama 6/12/2024
- Ferry 2 20/12/2024
- Umjolo: Day Ones 20/12/2024
- Avicii – Mein letztes Konzert 31/12/2024
Netflix Dokumentationen
- Avicii – Ich heiße Tim 31/12/2024
- Die einzige Frau im Orchester 4/12/2024
- Churchill im Krieg 4/12/2024
- Biggest Heist Ever – Der große Bitcoin-Raub 6/12/2024
- Die Kings von Tupelo: Eine Krimisaga im Süden der USA 11/12/2024
- Makaylas Stimme: Ein Brief an die Welt 11/12/2024
- Julia Reichert: Der Traum vom Filmemachen 18/12/2024
- UniverXO Dabiz: Kochen auf andere Art 20/12/2024
Netflix Specials
- A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter 7/12/2024
- Netflix Comedy Specials
- Fortune Feimster: Crushing It 3/12/2024
- Jamie Foxx: What Had Happened Was… 10/12/2024
- Ronny Chieng: Love To Hate It 17/12/2024
- Your Friend, Nate Bargatze 24/12/2024
- Michelle Buteau: A Buteau-ful Mind at Radio City Music Hall 31/12/2024
Netflix Kids & Family
- Ein klitzekleines Weihnachtswunder 4/12/2024
- Jentry Chau vs the Underworld 5/12/2024
- Der Prinz der Drachen: Staffel 7 19/12/2024
Netflix Live Event
- Christmas Gameday: Ravens vs. Texans 25/12/2024
- Christmas Gameday: Chiefs vs. Steelers 25/12/2024
Netflix Anime
- Beastars: Letzte Staffel: Teil 1 5/12/2024
Lizenztitel Auswahl
- Das Boot: Staffel 1 1/12/2024
- Das Boot: Staffel 2 1/12/2024
- Das Boot: Staffel 3 1/12/2024
- Das Boot: Staffel 4 1/12/2024
- Glaubensfrage 4/12/2024
- Alle Jahre wieder – Weihnachten mit den Coopers 7/12/2024
- Transformers: Aufstieg der Bestien 9/12/2024
- Harry Potter und der Stein der Weisen 13/12/2024
- Harry Potter und die Kammer des Schreckens 13/12/2024
- Harry Potter und der Gefangene von Askaban 13/12/2024
- Harry Potter und der Feuerkelch 13/12/2024
- Harry Potter und der Orden des Phönix 13/12/2024
- Harry Potter und der Halbblutprinz 13/12/2024
- Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 13/12/2024
- Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2 13/12/2024
- La La Land 14/12/2024
- Abbitte 15/12/2024
- The Dead Don’t Die 16/12/2024
- Civil War 18/12/2024
- Top Gun: Maverick 22/12/2024
- Vielleicht, vielleicht auch nicht 22/12/2024
- A Story Called Gomorrah – The Series 23/12/2024
- Schitt’s Creek: Staffel 1 31/12/2024
- Schitt’s Creek: Staffel 2 31/12/2024
- Schitt’s Creek: Staffel 3 31/12/2024
- Schitt’s Creek: Staffel 4 31/12/2024
- Schitt’s Creek: Staffel 5 31/12/2024
- Schitt’s Creek: Staffel 6 31/12/2024
