Netflix Neuheiten: Das seht ihr im Dezember 2024

Der Online-Videoservice Netflix hat in dieser Woche seine Dezember-Neuheiten 2024 verkündet. Bei uns bekommt ihr einen Überblick über die Neuzugänge.

Netflix füllt natürlich auch im anstehenden Dezember wieder sein Video-on-Demand-Archiv mit neuen Serien und Filmen auf. Wie jeden Monat informiert das Unternehmen über diverse Neuzugänge für den kommenden Monat. Diese Übersicht geben wir hier gerne an euch weiter.

Nachfolgende Liste enthält die Titel der Inhalte und das Startdatum, das Netflix zum jeweiligen Inhalt veröffentlicht hat.

Dezember-Neuheiten 2024 bei Netflix

Netflix Serien

Tomorrow and I 4/12/2024

Black Doves 5/12/2024

Hundert Jahre Einsamkeit: Teil 1 11/12/2024

No Good Deed 12/12/2024

La Palma 12/12/2024

1992 13/12/2024

Squid Game: Staffel 2 26/12/2024

The Ultimatum: Marry or Move On: Staffel 3 4/12/2024

Echoes of the Past 6/12/2024

Rugged Rugby: Conquer or Die 10/12/2024

Polo 10/12/2024

Queer Eye: Staffel 9 11/12/2024

Das Football-Rätsel: Aaron Rodgers 17/12/2024

El niñero: Staffel 2 18/12/2024

Virgin River: Staffel 6 19/12/2024

Maestro in Blue: Staffel 3 28/12/2024

Netflix Filme

Maria 6/12/2024

Carry-On 13/12/2024

Disaster Holiday 13/12/2024

The Six Triple Eight 20/12/2024

Ein Zug voller Hoffnung 4/12/2024

Feriencamp mit Mama 6/12/2024

Ferry 2 20/12/2024

Umjolo: Day Ones 20/12/2024

Avicii – Mein letztes Konzert 31/12/2024

Netflix Dokumentationen

Avicii – Ich heiße Tim 31/12/2024

Die einzige Frau im Orchester 4/12/2024

Churchill im Krieg 4/12/2024

Biggest Heist Ever – Der große Bitcoin-Raub 6/12/2024

Die Kings von Tupelo: Eine Krimisaga im Süden der USA 11/12/2024

Makaylas Stimme: Ein Brief an die Welt 11/12/2024

Julia Reichert: Der Traum vom Filmemachen 18/12/2024

UniverXO Dabiz: Kochen auf andere Art 20/12/2024

Netflix Specials

A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter 7/12/2024

Netflix Comedy Specials

Fortune Feimster: Crushing It 3/12/2024

Jamie Foxx: What Had Happened Was… 10/12/2024

Ronny Chieng: Love To Hate It 17/12/2024

Your Friend, Nate Bargatze 24/12/2024

Michelle Buteau: A Buteau-ful Mind at Radio City Music Hall 31/12/2024

Netflix Kids & Family

Ein klitzekleines Weihnachtswunder 4/12/2024

Jentry Chau vs the Underworld 5/12/2024

Der Prinz der Drachen: Staffel 7 19/12/2024

Netflix Live Event

Christmas Gameday: Ravens vs. Texans 25/12/2024

Christmas Gameday: Chiefs vs. Steelers 25/12/2024

Netflix Anime

Beastars: Letzte Staffel: Teil 1 5/12/2024

Lizenztitel Auswahl