Netflix sichert sich großen Deal für neue Filme

NBCUniversal hat zwar mit Peacock einen eigenen Streamingdienst, doch diesen behandelt man nicht wirklich gut. Man verdient mehr Geld mit Lizenzen und daher hält man auch daran fest. Und ab 2027 gibt es hier einen neuen Deal mit Netflix.

Nach dem Deal mit DreamWorks Animation, dem Animationsstudio von Universal, hat man sich bei Netflix auch die Inhalte von Universal selbst gesichert. Sie werden erst kurz bei Peacock als Premiere landen, aber nicht lange verfügbar sein, denn maximal acht Monate nach Kinostart gibt es die Filme dann exklusiv bei Netflix.

Hier werden sie dann 10 Monate zu sehen sein, jedenfalls in US-Haushalten. Die beiden Anbieter haben bisher noch nicht verraten, wie das global aussieht, denn da gibt es gerne mal eigene Deals. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das auch für Deutschland gilt, da sich Universal letztes Jahr von Sky als Partner distanzierte.