Unterhaltung

Netflix sichert sich großen Deal für neue Filme

Autor-Bild
Von
|
Netflix Logo 2022 Header

NBCUniversal hat zwar mit Peacock einen eigenen Streamingdienst, doch diesen behandelt man nicht wirklich gut. Man verdient mehr Geld mit Lizenzen und daher hält man auch daran fest. Und ab 2027 gibt es hier einen neuen Deal mit Netflix.

Nach dem Deal mit DreamWorks Animation, dem Animationsstudio von Universal, hat man sich bei Netflix auch die Inhalte von Universal selbst gesichert. Sie werden erst kurz bei Peacock als Premiere landen, aber nicht lange verfügbar sein, denn maximal acht Monate nach Kinostart gibt es die Filme dann exklusiv bei Netflix.

Hier werden sie dann 10 Monate zu sehen sein, jedenfalls in US-Haushalten. Die beiden Anbieter haben bisher noch nicht verraten, wie das global aussieht, denn da gibt es gerne mal eigene Deals. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das auch für Deutschland gilt, da sich Universal letztes Jahr von Sky als Partner distanzierte.

Lidl Und Disney+ Gehen Digitale Partnerschaft Ein

Disney+ kostenlos? So geht es mit der Lidl-Plus-App

Lidl und Disney+ starten eine neue Kooperation, die den Kunden der Lidl Plus App den Zugang zum Streaming-Dienst Disney+ ermöglicht.…

30. Oktober 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Unterhaltung / ...
Weitere Neuigkeiten
IKEA startet mit BERGVATTNET-Kollektion zum Wassersparen in Deutschland
in Smart Home
1und1 Logo Header
1&1 kooperiert mit OXG beim Glasfaserangebot
in 1und1
Disney+ und das offizielle Ende der Zahlen
in Dienste
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen startet KI-Revolution – so einfach war Inserieren noch nie
in Handel
Volkswagen Bank hebt Tagesgeld-Zinsen an
in Fintech
Elektronische Patientenakte: Nutzung bleibt hinter Erwartungen zurück
in News
Apple iPhone: Gibt es wirklich mehr Basisspeicher?
in Smartphones
ChatGPT: Heute wird es sehr spannend
in Dienste
Call Of Duty Modern Warfare
Keine Angst vor Battlefield: Call of Duty ist „zu groß, um zu scheitern“
in Gaming
1und1 Header Logo
1&1 mit Umsatzrückgang und hohen Investitionen im ersten Halbjahr
in 1und1