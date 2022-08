Netflix: Spiele für Android und iOS werden kaum angenommen

Marvel als Vorbild: Warner will ein besseres DC-Universum

Disney und die Marvel Studios haben in den letzten Jahren ein Marvel Cinematic Universe aufgebaut, was extrem erfolgreich ist. So erfolgreich, dass man mit den Marvel-Filmen mittlerweile sogar oft die Film-Bestenlisten aller Zeiten dominiert. Warner will Marvel-Erfolgskonzept kopieren Das liegt…8. August 2022 JETZT LESEN →