Netflix streicht das günstige Basis-Abo komplett

Es dürfte niemanden überraschen, denn dieser Schritt war abzusehen: Netflix wird das Basis-Abo in diesem Jahr komplett einstellen. Es fing damit an, dass man die günstige Option ohne Werbung vor etwa einem Jahr für Neukunden versteckte.

Letztes Jahr entschied sich Netflix dann dazu, dass man das Basis-Abo komplett für Neukunden streicht, aber als Bestandskunde konnte man es weiter nutzen. Das wird sich 2024 ändern, denn in diesem Jahr wird das Abo komplett eingestellt.

Netflix ist zufrieden mit Werbung

Den Anfang machen Großbritannien und Kanada, die übrigens auch letztes Jahr den Anfang beim Ende für Neukunden machten. In Q2 2024 geht es los, dann wird das Basis-Abo eingestellt. Einen Zeitraum für Deutschland haben wir noch nicht.

Letztes Jahr fing das auch in Q2 an und erreichte uns dann in Q4. Man darf also davon ausgehen, dass es spätestens Ende des Jahres so weit ist. Wundert mich nicht, denn Anfang des Jahres betonte Netflix, dass man zufrieden mit Werbung ist.

Netflix hat übrigens auch verraten, dass 40 Prozent der Neukunden das Abo mit Werbung wählen, wenn es in ihrem Land verfügbar ist. Das ist also die Zukunft für Wachstum, Netflix konnte übrigens 13,1 Millionen neue Kunden im letzten Quartal des Jahres (2023) gewinnen und kommt weltweit auf 247 Millionen Abonnenten.

