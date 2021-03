Netflix testet klassisches Reality-TV-Format

Netflix hat diese Woche bekannt gegeben, dass die Reality-TV-Shows „The Circle“ und „Too Hot To Handle“ im Frühjahr jeweils eine zweite Staffel bekommen werden. Es handelt sich dabei unter anderem auch um eine Dating-Show für den Dienst.

Es hat sich bereits angedeutet, dass dieses alte Format nicht nur im klassischen Fernsehen funktioniert, sondern auch bei Netflix ankommt. Nun geht man noch einen Schritt weiter und wagt mit den neuen Staffeln ein kleines Experiment.

Die neuen Folgen werden nicht mit einem Rutsch veröffentlicht, sondern nach und nach. Bei „The Circle“ gibt es an jedem Mittwoch im April jeweils vier Folgen und im Mai wird dann das Finale gezeigt. Bei „Too Hot To Handle“ wird es ab Juni ebenfalls jeden Mittwoch neue Folgen geben. Netflix hat auch eine Begründung:

We’re also experimenting with the release format so you have time to dissect and dish on every step of the competition as it unfolds.