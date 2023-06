Netflix zeigt immer mehr Interesse an Live-Events

Netflix ist zwar erst vor ein paar Wochen mit einem Live-Event gescheitert, bei dem das Finale eines Trash TV-Formats live gestreamt werden sollte, doch das heißt nicht, dass man aufgibt. Laut Wall Street Journal zeigt man sogar mehr Interesse.

Der Anbieter will demnach in das Geschäft mit Sportveranstaltungen einsteigen, die oftmals die lukrativsten Live-Events sind. Angeblich hatte man sogar Interesse an den Formel 1-Rechten in den USA, doch der Deal mit der F1 kam nicht zustande.

Netflix plant ein Golfturnier mit Promis

Stattdessen soll es jetzt ein eigenes Golfturnier mit Promis in Las Vegas geben, was auch gleichzeitig als Warm-up gilt. Fans der F1 würden Netflix ein misslungenes Event sicher nicht verzeihen, bei einem Promi-Event mit Golf ist das etwas anders.

Netflix lässt sich jedenfalls etwas Zeit mit Live-Events, aber bleibt am Ball und ich bin mir sicher, dass der langfristige Plan sicher die Lizenz für die ein oder andere Sportart beinhaltet. Anbieter wie Sky haben gezeigt, dass Sport die Kunden zum Dienst und Abo lockt. Und Netflix ist mit diesen Plänen für Live-Events nicht alleine.

