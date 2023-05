Neue App für alle Shelly-Geräte veröffentlicht

Shelly ist ein Anbieter von Smart-Home-Produkten, die ein hohes Maß an Automatisierung in den eigenen vier Wänden ermöglichen. Um die Vorteile dieser Geräte nutzen zu können, hat Shelly die App „Shelly Smart Control“ mit erweiterten Funktionalitäten entwickelt.

Mit Shelly Smart Control können die Nutzer ihre eigene benutzerdefinierte Übersicht erstellen und ihre Haustechnik von überall aus steuern. Die User können ihre bevorzugten Geräte, Räume und Szenen direkt auf dem Display ihres Mobiltelefons sehen und steuern.

Die Einrichtung der Shelly-Geräte erfordert keinen zusätzlichen Hub. Darüber hinaus können mehrere Geräte in benutzerdefinierten Gruppen zusammengefasst werden, um beispielsweise vordefinierte Lichtquellen gleichzeitig zu steuern.

Die Integration mit intelligenten „Szenen“ ermöglicht es dem Benutzer, vordefinierte Aktionen einzurichten. Es können auch Zeitpläne erstellt werden, um Aktionen zu bestimmten Zeiten und über einen bestimmten Zeitraum auszuführen.

Die Shelly Smart Control App ist auch mit Alexa, Google Home und dem HomeKit von Apple kompatibel, was eine Integration in die beliebtesten Sprachassistenten ermöglicht. So können Nutzer ihre Smart-Home-Geräte per Sprachbefehl steuern.

Shelly Smart Control App bietet Verbrauchsanzeige

Ein weiteres Feature der Shelly Smart Control App ist die Verbrauchsanzeige, mit der der Stromverbrauch aller Shelly-Geräte und angeschlossener Geräte von Drittanbietern überwacht werden kann. Die App liefert detaillierte Informationen über den Gesamtverbrauch sowie den individuellen Verbrauch einzelner Geräte oder Gerätetypen.

Sie zeigt Verbrauchsgewohnheiten auf, identifiziert potenzielle Stromfresser und bietet Einsparpotenziale. Durch die Angabe von Tag- und Nachttarifen können sogar die ungefähren Stromkosten ermittelt werden.

Die Shelly Smart Control App ist über Google Play, den Apple App Store und die Huawei AppGallery erhältlich.

