Neue Elektroautos: Zeekr will Anfang 2023 in Europa starten

Zeekr werden nicht viele von euch kennen, es sei denn, ihr verfolgt und uns könnt euch das alles merken. Als kleine Auffrischung: Zeekr ist eine neue Untermarke von Geely, einem der größten Produzenten für Autos (u.a. auch Polestar und Volvo).

Zeekr 001 kommt nach Europa

Mit Zeekr will Geely selbst im Highend-Markt angreifen und mit dem Zeekr 001 hat man letztes Jahr auch das erste Elektroauto vorgestellt. In China möchte man in diesem Jahr um die 70.000 Einheiten verkaufen, danach startet die Expansion.

In China hat Geely lokalen Medien mitgeteilt, dass der Zeekr 001 (den ihr übrigens auf den Bildern im Beitrag sehen könnt) Anfang 2023 nach Europa kommen soll. Mehr Details haben wir noch nicht, aber das dauert ja auch noch ein gutes Jahr.

Der Zeekr 001 ist ein 4970 x 1999 x 1560 mm großes Elektroauto, welches mit bis zu zwei Elektromotoren und bis zu 400 kW (545 PS) und 700 Nm Drehmoment daher kommt. Der Fokus liegt auf Performance (0 auf 100 km/h in 3,8 Sekunden).

Es wird zwei Versionen geben, eine mit 86 kWh und eine mit 100 kWh. Mit der großen Batterie soll man über 700 km weit kommen (China-Angabe, der WLTP-Wert dürfte darunter liegen). Der Startpreis in China liegt bei ca. 40.000 Euro.

Eine weitere Elektro-Marke aus China macht sich also bereit für Europa und ich glaube nicht, dass Tesla in diesem Jahrzehnt das Problem für die Autobranche in Europa selbst ist, es könnte die jetzt anstehende Offensive aus China werden.

