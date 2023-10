Neue iPads von Apple sind wohl auf dem Weg

Es war ein sehr ruhiges Jahr für das iPad und vielleicht sehen wir auch kein neues Modell mehr, aber es sind einige neue in Planung. Das neue iPad Pro kommt erst 2024, das ist relativ sicher, doch wie sieht es mit den anderen iPads von Apple aus?

Apple iPad mini: Neue Version kommt „bald“

Da hat 9TO5Mac neue Details erfahren. Apple hat ein neues iPad mini geplant, es wird zwar ein kleines Upgrade, welches nur einen neuen Chip mitbringt, aber es soll „bald“ kommen. Sehen wir es noch 2023? Schwer zu sagen, vor ein paar Tagen war mal davon die Rede. Apple könnte das neue iPad mini im Oktober präsentieren.

Laut Quelle ist auch ein neues iPad geplant, die Basis bekommt aber wohl auch nur einen neuen Chip und nicht mehr spendiert. Da ist ebenfalls unklar, wie und wann wir es sehen, sowas könnte Apple jederzeit kurz via Pressemitteilung ankündigen.

Apple iPad Air: Zwei Modelle entdeckt

Ein neues iPad Air soll laut 9TO5Mac ebenfalls in Planung sein, da wird es aber interessant, denn man hat zwei Versionen entdeckt. Damit ist nicht WLAN und 5G gemeint, denn Apple könnte eine neue Version des iPad Air auf den Markt bringen.

Bedeutet? Wir sehen vielleicht eine Version mit etwas besserer Ausstattung oder eine neue Größe für das iPad Air. Es gab zwar mal Gerüchte zu einem größeren iPad von Apple, welches kein Pro-Modell ist, aber angeblich wurde das eingestellt. Wird es Apple doch auf den Markt bringen? Bekommen wir ein größeres Apple iPad Air?

Ein weiteres Apple Event deutet sich bisher jedenfalls nicht an, falls Apple also noch neue Produkte für das Jahr geplant hat, dann kann man jederzeit mit einer kurzen Pressemitteilung rechnen. Ich würde auf ein neues iPad und iPad mini in diesem Jahr tippen, mit einem iPad Air und iPad Pro rechne ich aber erst nächstes Jahr.

