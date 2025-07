Neue Regierung will Plug-in-Hybride und Range-Extender fördern

Die neue Regierung steht und Union und SPD haben sich geeinigt. Es ist in vielen Bereichen ein Schritt zurück, wie bei der Mobilität. Man möchte „eine Förderung von Plug-In-Hybrid-Technologie (PHEVs) und Elektrofahrzeugen mit Range-Extender (EREV) und entsprechende Regulierung auf europäischer Ebene“.

Es gibt zwar auch Dinge wie eine Sonderabschreibung für Elektroautos, eine Erhöhung der Bruttopreisgrenze bei der steuerlichen Förderung von E-Fahrzeugen auf 100.000 Euro und die Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos bis zum Jahr 2035, aber bei den PHEVs und EREVs hat dann wohl die mächtige Autolobby gewonnen.

Wasserstoff ist auch ein Thema

Außerdem soll „ein Programm für Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen aus Mitteln des EU-Klimasozialfonds, um den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität gezielt zu unterstützen“ umgesetzt werden. Und man geht den Ausbau des Ladenetzes an. Aber auch die Wasserstoff-Ladeinfrastruktur für Nutzfahrzeuge.

Eine „Umweltprämie“ kommt also nicht zurück, was gut ist, aber da wird (in meinen Augen) auch viel Geld für sinnlose Technologien verschwendet. Wasserstoff ist im Moment kein Thema und PHEVs und EREVs sind zwar für einige eine Option, aber keine nachhaltige Technologie. Mal schauen, was davon aber wirklich realisiert wird.

