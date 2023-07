Neue Samsung-Foldables werden spürbar teurer

Samsung folgt einem Trend der Branche und reagiert mit höheren Preisen auf die sinkende Nachfrage. Eine sehr gute Quelle hat uns nämlich heute die möglichen Preise für das Samsung Galaxy Z Flip 5 und Samsung Galaxy Z Fold 5 verraten.

Samsung packt 100 Euro auf die UVP

Das Flip startet in diesem Jahr bei 1.199 Euro und das Fold bei 1.899 Euro. Jetzt hat die Sache aber noch einen kleinen Haken, denn beim Fold packt Samsung einfach 100 Euro oben drauf, beim Flip erhöht man aber den Basisspeicher auf 256 GB.

Theoretisch wird das Samsung Galaxy Z Flip 5 also teurer in der Basis, man erhält aber mehr Speicher. Wobei das für Samsung natürlich kein Aufpreis von 100 Euro ist, die Gewinnmarge soll also bei den zwei neuen Foldables gesteigert werden.

Für 512 GB Speicher muss man beim Flip übrigens 1.339 Euro hinlegen und beim Fold sind es dann 2.039 Euro. Außerdem gibt es beim Samsung Galaxy Z Fold 5 in diesem Jahr wieder 1 TB Speicher, da werden dann angeblich 2.279 Euro fällig.

Dazu zwei Dinge: Samsung hat die Vorbesteller-Aktionen zwar abgeschwächt, aber es gibt sie noch und ich rechne auch hier mit Deals. Obendrein sind Smartphones von Samsung nicht besonders preisstabil, die UVP wird man nicht halten können.

