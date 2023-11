Neue Serien und Filme: Das kommt bei Disney+ im Dezember 2023

Disney hat die Streaming-Highlights für Dezember 2023 genannt und wir sagen euch, was nächsten Monat kommt. Wer die Inhalte bei Disney+ sehen möchte, der benötigt ein Abo (startet bei 8,99 Euro pro Monat oder eben 89,90 Euro pro Jahr).

Es ist gar kein so schlechter Monat für mich, der neue Indiana Jones wird geschaut, vielleicht kein Meisterwerk, aber daher sind wir auch nicht ins Kino. Und The Rookie geht weiter, wobei ich sagen muss, dass Staffel 4 nicht mehr gut war. Dazu kommt dann noch die neue Staffel von What if…?, da fand ich die erste Staffel ganz gut.

Highlights für Disney+

„Der Lotse“ Ab 1. Dezember exklusiv auf Disney+

Ab 1. Dezember exklusiv auf Disney+ „Doctor Who“ Specials Ab 2. Dezember exklusiv auf Disney+

Ab 2. Dezember exklusiv auf Disney+ „Theater Camp“ Ab 6. Dezember exklusiv auf Disney+

Ab 6. Dezember exklusiv auf Disney+ „Family Guy“ – Staffel 21, Batch 1 Ab 6. Dezember exklusiv auf Disney+

Ab 6. Dezember exklusiv auf Disney+ „Gregs Tagebuch zu Weihnachten: Keine Panik!“ Ab 8. Dezember exklusiv auf Disney+

Ab 8. Dezember exklusiv auf Disney+ FX’s „Welcome to Wrexham“ – Staffel 2 Ab 13. Dezember exklusiv auf Disney+

Ab 13. Dezember exklusiv auf Disney+ „The Rookie“ – Staffel 5 Ab 13. Dezember exklusiv auf Disney+

Ab 13. Dezember exklusiv auf Disney+ „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ Ab 15. Dezember exklusiv auf Disney+

Ab 15. Dezember exklusiv auf Disney+ „Percy Jackson: Die Serie“ Ab 20. Dezember exklusiv auf Disney+

Ab 20. Dezember exklusiv auf Disney+ „What If…?“ – Staffel 2 Ab 22. Dezember exklusiv auf Disney+

Ab 22. Dezember exklusiv auf Disney+ „The Mill“ Ab 29. Dezember exklusiv auf Disney+

Weitere Neustarts für Disney+

5. Dezember

Isabel Preysler: Mein Weihnachten – Staffel 1 (Disney)

6. Dezember

American Horror Stories – Staffel 3, Batch 1 (Star)

Soundtrack #2 (Star)

15. Dezember

Zeitlose Helden: Indiana Jones & Harrison Ford (Star)

20. Dezember

Dragons of Wonderhatch – Staffel 1 (Star)

27. Dezember

Aaron Carter: The Little Prince of Pop (Star)

What We Do in the Shadows – Staffel 5 (Star)

Neue Katalog-Titel bei Disney+

1. Dezember

Versprochen ist versprochen (Star)

Micky rettet Weihnachten (Disney)

6. Dezember

Cesar Millan: Guter Mensch, guter Hund – Staffel 2 (National Geographic)

Dr. Ole: Tierarzt im Einsatz – Staffel 1 (National Geographic)

8. Dezember

Versprochen ist versprochen 2 (Star)

15. Dezember

Schlafend ins Glück (Star)

20. Dezember

Extreme Survival mit Hazen Audel: Über die Anden – Staffel 1 (National Geographic)

Akte X – Staffel 11 (Star)

27. Dezember

American Horror Story: Delicate – Staffel 12, Batch 1 (Star)

Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze – Staffel 4 (National Geographic)

Mayans M.C. – Staffel 5 (Star)

