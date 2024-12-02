Neue Serien und Filme: Das kommt bei Disney+ im Dezember 2024

Disney hat die Streaming-Highlights für Dezember 2024 genannt und wir sagen euch, was nächsten Monat kommt. Wer die Inhalte bei Disney+ sehen möchte, der benötigt ein Abo (startet bei 5,99 Euro pro Monat oder eben 89,90 Euro pro Jahr.

Es ist, und ich wiederhole mich da echt jeden Monat bei Disney+, ein ruhiger Monat und nicht so viel dabei. Wie gut die Neuzugänge sind, das muss jeder selbst für sich entscheiden, für uns ist es nicht viel, nur Rookie und die neue Pixar-Serie.

Highlights für Disney+

„Star Wars: Skeleton Crew” – Staffel 1 – Ab 3. Dezember exklusiv auf Disney+

„Sugarcane – Der Wahrheit auf der Spur“ – Ab 10. Dezember exklusiv auf Disney+

DISNEY•PIXARS „Traum Studios“ – Staffel 1 – Ab 11. Dezember exklusiv auf Disney+

„Tracker” – Staffel 2 – Ab 11. Dezember exklusiv auf Disney+

“Elton John: Never Too Late” (OV/UT) – Ab 13. Dezember exklusiv auf Disney+

„Unsichtbar“ – Staffel 1 – Ab 13. Dezember exklusiv auf Disney+

„BLINK – Jeder Augenblick zählt“ – Ab 17. Dezember auf Disney+ streamen

FXs „English Teacher“ – Staffel 1 – Ab 18. Dezember exklusiv auf Disney+

„The Rookie“ – Staffel 6 – Ab 18. Dezember auf Disney+ streamen

Weitere Neustarts für Disney+

3. Dezember

Jung Kook: I Am Still – The Original – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

4. Dezember

Light Shop – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

17. Dezember

The Simpsons: (Ho Ho Ho) Santa Homer (Star) (OV/UT)

20. Dezember

Illana Glazer: Human Magic (Star) (OV/UT)

22. Dezember

What If…? – Staffel 3 (Marvel)

27. Dezember

John Williams in Tokyo (Star)

Neue Katalog-Titel bei Disney+

6. Dezember

Andy’s 8 – Der Weihnachtsraub (Disney)

11. Dezember

Alice in der Wunderland-Bäckerei – Staffel 2 (Disney)

18. Dezember

Disney Junior Arielle – Staffel 1 (Batch 2) (Disney)

Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur – Staffel 2 (Batch 1) (Marvel)

20. Dezember

Miraculous World, London: At the Edge of Time (Disney)

