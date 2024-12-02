Unterhaltung

Neue Serien und Filme: Das kommt bei Disney+ im Dezember 2024

Disney hat die Streaming-Highlights für Dezember 2024 genannt und wir sagen euch, was nächsten Monat kommt. Wer die Inhalte bei Disney+ sehen möchte, der benötigt ein Abo (startet bei 5,99 Euro pro Monat oder eben 89,90 Euro pro Jahr.

Es ist, und ich wiederhole mich da echt jeden Monat bei Disney+, ein ruhiger Monat und nicht so viel dabei. Wie gut die Neuzugänge sind, das muss jeder selbst für sich entscheiden, für uns ist es nicht viel, nur Rookie und die neue Pixar-Serie.

Highlights für Disney+

  • „Star Wars: Skeleton Crew” – Staffel 1 – Ab 3. Dezember exklusiv auf Disney+
  • „Sugarcane – Der Wahrheit auf der Spur“ – Ab 10. Dezember exklusiv auf Disney+
  • DISNEY•PIXARS „Traum Studios“ – Staffel 1 – Ab 11. Dezember exklusiv auf Disney+
  • „Tracker” – Staffel 2 – Ab 11. Dezember exklusiv auf Disney+
  • “Elton John: Never Too Late” (OV/UT) – Ab 13. Dezember exklusiv auf Disney+
  • „Unsichtbar“ – Staffel 1 – Ab 13. Dezember exklusiv auf Disney+
  • „BLINK – Jeder Augenblick zählt“ – Ab 17. Dezember auf Disney+ streamen
  • FXs „English Teacher“ – Staffel 1 – Ab 18. Dezember exklusiv auf Disney+
  • „The Rookie“ – Staffel 6 – Ab 18. Dezember auf Disney+ streamen

Weitere Neustarts für Disney+

3. Dezember

  • Jung Kook: I Am Still – The Original – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

4. Dezember

  • Light Shop – Staffel 1 (Star)  (OV/UT)

17. Dezember

  • The Simpsons: (Ho Ho Ho) Santa Homer (Star) (OV/UT)

20. Dezember

  • Illana Glazer: Human Magic (Star)  (OV/UT)

22. Dezember

  • What If…? – Staffel 3 (Marvel)

27. Dezember

  • John Williams in Tokyo (Star)

Neue Katalog-Titel bei Disney+

6. Dezember

  • Andy’s 8 – Der Weihnachtsraub (Disney)

11. Dezember

  • Alice in der Wunderland-Bäckerei – Staffel 2 (Disney)

18. Dezember

  • Disney Junior Arielle – Staffel 1 (Batch 2) (Disney)
  • Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur – Staffel 2 (Batch 1) (Marvel)

20. Dezember

  • Miraculous World, London: At the Edge of Time (Disney)

  1. pankras ☀️
    sagt am

    Wohlgemerkt:

    5,99€ p. Monat FHD Standard MIT Werbung 2 Streams.

    99,90€ p. Jahr FHD Standard o. Werbung 2 Streams.

    139,90€ p. Jahr UHD Premium o. Werbung 4 Streams gleichzeitig im Gegensatz zu unserem alten Abo, DAS kostete nämlich 89,90€ pro Jahr.

    Daher, Abo gekündigt und im Bundle bei der Magenta Firma mit TV, Disney+ Premium, Netflix Standard o. Werbung und Apple TV+ für nur 29€ pro Monat erst ab dem 6. Monat

    Dazu 6 Monate Amazon Prime Gutschein.

    Kann sich jetzt jeder selbst ausrechnen.

