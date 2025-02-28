Neue Serien und Filme: Das kommt bei Disney+ im März 2025
Disney hat die Streaming-Highlights für Februar 2025 genannt und wir sagen euch, was nächsten Monat kommt. Wer die Inhalte bei Disney+ sehen möchte, der benötigt ein Abo (startet bei 5,99 Euro pro Monat oder eben 89,90 Euro pro Jahr.
Es ist gar kein so schlechter Monat in meinen Augen, denn es gibt nicht ganz so viele Inhalte, aber mit Daredevil und Vaiana 2 zwei Inhalte, die mich interessieren und die Liveübertragung der Oscars könnte auch für einige sehr spannend sein.
Highlights für Disney+
- „Gilmore Girls“ – Staffel 1-7 – Ab 1. März auf Disney+ streamen
- „The 97th Oscars“ (OV) – Der Live Stream am 3. März auf Disney+
- „Daredevil: Born Again“ – Staffel 1 – Ab 5. März exklusiv auf Disney+
- „Vaiana 2“ – Ab 12. März nur auf Disney+ streamen
- Searchlight Pictures Original Film „O’Dessa“ – Ab 20. März exklusiv auf Disney+
- National Geographic „David Blaine: Nicht nachmachen!“ – Ab 24. März auf Disney+ streamen
- „Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius)“ (OV/UT) – Ab 15. März exklusiv auf Disney+
- „Schlimmer geht immer: Der Roadtrip“ – Ab 28. März exklusiv auf Disney+
Weitere Neustarts für Disney+
7. März
- Another You (Disney)
12. März
- Meet the Pickles – The Making of „Win or Lose“ (Pixar) (OV/UT)
14. März
- The Hardy Boys – Staffel 3 (Star)
- Bill Burr: Drop Dead Years (Star) (OV/UT)
15. März
- Carrie Underwood: Reflection (Star) (OV/UT)
19. März
- Hyper Knife – Staffel 1 (Star) – Altersfreigabe 16+ (OV/UT)
- Gannibal – Staffel 2 (Star) (OV/UT)
26. März
- Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke – Staffel 1 (Star) (OV/UT)
Neue Katalog-Titel bei Disney+
5. März
- Die unglaubliche Pol-Farm – Staffel 1 (National Geographic)
12. März
- Hamster & Gretel – Staffel 2 (Batch 1) (Disney)
19. März
- Alaska: Eisige Tradition – Staffel 3 (National Geographic)
- Morphle and the Magic Pets (Shorts) – Staffel 1 (Batch 1) (Disney)
26. März
- Big City Greens – Staffel 4 (Batch 2) (Disney)
