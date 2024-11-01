Neue Serien und Filme: Das kommt bei Disney+ im November 2024
Disney hat die Streaming-Highlights für Oktober 2024 genannt und wir sagen euch, was nächsten Monat kommt. Wer die Inhalte bei Disney+ sehen möchte, der benötigt ein Abo (startet bei 5,99 Euro pro Monat oder eben 89,90 Euro pro Jahr.
Es ist mal wieder (das habe ich jetzt wirklich fast das ganze Jahr geschrieben) eher ruhiger Monat, ohne (jedenfalls für mich) große Highlights. Und das, obwohl Disney die Preis erhöht und für zusätzliche Haushalte in Zukunft mehr Geld verlangt.
Highlights für Disney+
- „Music by John Williams“ (OV/UT) – – Ab 1. November exklusiv auf Disney+
- „Endurance – Das Wrack im Eis“ – Ab 2. November exklusiv auf Disney+
- FX „The Old Man“ – Staffel 2 – Ab 6. November exklusiv auf Disney+ streamen
- „Criminal Minds: Evolution“ – Staffel 17 – Ab 6. November auf Disney+ streamen
- FX „Grotesquerie“ – Staffel 1 – Ab 13. November exklusiv auf Disney+
- „Weihnachten im Anflug” – Ab 15. November exklusiv auf Disney+
- National Geographic „Tsunami – Wettlauf gegen die Zeit“ – Staffel 1 – Ab 25. November auf Disney+
- „Doctor Odyssey“ – Staffel 1 – Ab 28. November exklusiv auf Disney+
- „Beatles ‘64“ – Ab 29. November exklusiv auf Disney+
Weitere Neustarts für Disney+
6. November
- Gangnam B-Side – Staffel 1 (Star)
14. November
- FX Say Nothing – Staffel 1 (Star) (OV/UT)
19. November
- Interior Chinatown – Staffel 1 (Star)
20. November
- Tell me Lies – Staffel 2 (Star)
22. November
- Out of my Mind: Mit Worten kann ich fliegen (Disney)
- Jim Gaffigan: The Skinny (Star) (OV/UT)
Neue Katalog-Titel bei Disney+
1. November
- Mädchen, Mädchen (Star)
- Mädchen, Mädchen 2 (Star)
6. November
- Spielstunde mit Winnie Puuh – Staffel 1 (Disney)
- Micky Maus: Spielhaus – Staffel 3 (Disney)
8. November
- Cars Toon: Monster Truck Hook (Pixar)
15. November
- Big City Greens Der Film: Urlaub im All (Disney)
22. November
- The Mission: Zwischen Glaube und Wahnsinn (National Geographic)
27. November
- Mickys lustige Weihnachtszeit – Staffel 1 (Disney)
