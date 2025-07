Neue Serien und Filme: Das kommt bei Disney+ im Oktober 2024

Disney hat die Streaming-Highlights für Oktober 2024 genannt und wir sagen euch, was nächsten Monat kommt. Wer die Inhalte bei Disney+ sehen möchte, der benötigt ein Abo (startet bei 5,99 Euro pro Monat oder eben 89,90 Euro pro Jahr.

Es ist wie immer ein sehr ruhiger Monat mit wenigen Inhalten, ich habe eigentlich gedacht, dass Disney noch das ein oder andere Highlight parat hat, um Nutzer zu halten, immerhin wird es ja schon bald für einige mit Zusatzmitglied etwas teurer.

Highlights für Disney+

„Bob’s Burgers“ – Staffel 14 – Ab 2. Oktober exklusiv auf Disney+

„Hold Your Breath“ – Ab 3. Oktober exklusiv auf Disney+

„Die Simpsons“ – Staffel 35 – Ab 9. Oktober exklusiv auf Disney+ streamen

„La Máquina“ – Ab 9. Oktober exklusiv auf Disney+

„Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band“ – Ab 25. Oktober exklusiv auf Disney+

„Reasonable Doubt“ – Staffel 2 – Ab 30. Oktober exklusiv auf Disney+

Weitere Neustarts für Disney+

2. Oktober

+ Last Days of the Space Age – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

+ How I Caught My Killer – Staffel 2 (Star) (OV/UT)

5. Oktober

+ Bleach: Thousand Year Blood War – Staffel 3 (Star) (OV/UT)

7. Oktober

+ Bluey Kurzgeschichten – Neue Episoden der 1. Staffel (Disney)

9. Oktober

+ Hip Hop and the White House (Star) (OV/UT)

11. Oktober

+ Expedition Amazonas (National Geographic)

+ Rückkehr nach Las Sabinas – Staffel 1 (Star)

+ Mr. Crocket (Star) (OV/UT)

16. Oktober

+ Nemesis – Staffel 1 (Star)

18. Oktober

+ Rivals – Staffel 1 (Star)

23. Oktober

+ Die Kinder sind Könige – Staffel 1 (Star)

25. Oktober

+ This Is Not Hollywood: Avetrana – Staffel 1 (Star)

Neue Katalog-Titel bei Disney+

2. Oktober

+ Waustelle – Alle Pfoten packen an – Staffel 1 (Disney)

4. Oktober

+ Explorer: Lake of Fire (National Geographic)

+ Asterix & Obelix: Im Auftrag ihrer Majestät (Star)

+ Asterix bei den Olympischen Spielen (Star)

+ Die drei !!! (Star)

+ Hui Buh: Das Schlossgespenst (Star)

+ Immenhof: Das Abenteuer eines Sommers (Star)

+ Ostwind: Zusammen sind wir frei (Star)

+ Ostwind 2 (Star)

+ Ostwind 3: Aufbruch nach Ora (Star)

+ Ostwind 4: Aris Ankunft (Star)

+ Prinzessin Lillifee und das kleine Einhorn (Star)

+ Der Räuber Hotzenplotz (Star)

+ Der Schuh des Manitu (Star)

9. Oktober

+ Hamster & Gretel – Neue Folgen der 1. Staffel (Disney)

16. Oktober

+ Indiens Wildkatzen – Staffel 1 (National Geographic)

23. Oktober

+ Triff Spidey und seine Super-Freunde – Staffel 3 (Marvel)

25. Oktober

+ Micky Maus: Spukhaus (Disney)

30. Oktober

+ Big City Greens – Staffel 4 (Disney)

