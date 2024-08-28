Neue Serien und Filme: Das kommt bei Disney+ im September 2024

Disney hat die Streaming-Highlights für September 2024 genannt und wir sagen euch, was nächsten Monat kommt. Wer die Inhalte bei Disney+ sehen möchte, der benötigt ein Abo (startet bei 5,99 Euro pro Monat oder eben 89,90 Euro pro Jahr.

Es ist wie immer ein sehr ruhiger Monat mit wenigen Inhalten, einige könnten sich aber über die neue Staffel von Family Guy freuen. Ich bin auf Agatha All Along bei Disney+ gespannt, aber bevor ich das schaue, warte ich die Bewertungen ab.

Highlights für Disney+

Marvel Television „Agatha All Along“ – Ab 19. September exklusiv auf Disney+

„In Vogue: The 90s“ – Ab 13. und 20. September exklusiv auf Disney+

„Disney Junior Arielle“ – Ab 11. September auf Disney+ streamen

„LEGO Star Wars: Wiederaufbau der Galaxis“ – Ab 13. September exklusiv auf Disney+

„Family Guy“ – Staffel 22 – Ab 18. September exklusiv auf Disney+

Marvels „Hit-Monkey“ – Staffel 2 – Ab 9. September exklusiv auf Disney+

Weitere Neustarts für Disney+

4. September

LEGO Pixar: BrickToons – Staffel 1 (Pixar)

11. September

Solar Opposites – Staffel 5 (Star)

24. September

Out There: Crimes of the Paranormal – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

25. September

The Great North – Staffel 4 (Batch 2) (Star)

27. September

Ayla – Staffel 1 (Batch 1) (Disney)

She taught Love (Star)

Neue Katalog-Titel bei Disney+

4. September

Disney Junior Arielle: Meerjungfraugeschichten (Disney)

Südamerikas tierische Freaks – Staffel 1 (National Geographic)

11. September

Disney Junior Arielle – Staffel 1 (Batch 1) (Disney)

18. September

Amerikas National Parks – Staffel 2 (National Geographic)

Der unglaubliche Dr. Pol – Staffel 18-21 (National Geographic)

20. September

Bobi Wine: Präsident des Volkes (National Geographic)

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.