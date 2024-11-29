Unterhaltung

Neue Serien und Filme: Das zeigt Amazon Prime Video im Dezember 2024

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Amazon Prime Video 2021 Header

Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (Dezember 2024) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.

Auch im Dezember 2024 nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.

Ich bin nächsten Monat vor allem auf das Finale von Die Discounter gespannt, wir haben die ersten Folgen der letzten Staffel geschaut und bisher konnte man das Level ganz gut halten. Und Secret Level steht bei mir ebenfalls noch auf der Liste.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Die Dezember-Highlights bei Prime Video

Top-Highlights

  • JACK IN TIME FOR CHRISTMAS | EXCLUSIVE WEIHNACHTSSPECIAL verfügbar bei Prime Video ab: 03. Dezember 2024
  • THE STICKY | ORIGINAL SERIE | STAFFEL 1 verfügbar bei Prime Video ab: 6. Dezember 2024
  • SECRET LEVEL | ORIGINAL SERIE | STAFFEL 1 verfügbar bei Prime Video ab: 10. Dezember 2024
  • DIE DISCOUNTER | EXCLUSIVE SERIE | STAFFEL 4 Episoden 7-10 verfügbar bei Prime Video ab: 23. Dezember 2024
  • CULPA TUYA – DEINE SCHULD | ORIGINAL FILM verfügbar bei Prime Video ab: 27. Dezember 2024

Serien

  • From | Staffel 1
    ab 1. Dezember 2024
  • Angry Birds: Mystery Island – A Hatchlings Adventure | Original
    ab 3. Dezember 2024
  • The Men’s Club | Exclusive | Staffel 5
    ab 4. Dezember 2024
  • Glitter And Greed: The Lisa Frank Story | Original | Staffel 1
    ab 5. Dezember 2024
  • The Sticky | Original | Staffel 1
    ab 6. Dezember 2024
  • Secret Level | Original | Staffel 1
    ab 10. Dezember 2024
  • Bandish Bandits | Original | Staffel 2
    ab 13. Dezember 2024
  • Rubble & Crew | Staffel 1
    ab 14. Dezember 2024
  • Beast Games | Original | Staffel 1
    ab 19. Dezember 2024
  • Die Discounter | Original | Staffel 4
    ab 27. Dezember 2024
  • Seal Team | Staffel 6
    ab 31. Dezember 2024
  • Die Pinguine aus Madagascar | Staffel 1-3
    ab 31. Dezember 2024
  • Avatar: Der Herr der Elemente | Staffel 1-3
    ab 31. Dezember 2024
  • Bella And The Bulldogs | Staffel 1-2
    ab 31. Dezember 2024
  • Victorious | Staffel 1-3
    ab 31. Dezember 2024

Filme

  • Der Zug
    ab 1. Dezember 2024
  • Igby
    ab 1. Dezember 2024
  • Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat
    ab 1. Dezember 2024
  • Gefährliche Freundin (1986)
    ab 1. Dezember 2024
  • Mile 22
    ab 1. Dezember 2024
  • Nicht ohne meine Tochter
    ab 1. Dezember 2024
  • Murphys Gestz
  • ab 1. Dezember 2024
  • Panik am rotem Fluß (1948)
    ab 1. Dezember 2024
  • WarGames: Kriegsspiele (1983)
    ab 1. Dezember 2024
  • No Way Out – Es gibt kein Zurück
    ab 1. Dezember 2024
  • Das Appartement
    ab 1. Dezember 2024
  • Die Feuerwalze
    ab 1. Dezember 2024
  • Mrs. Brisby und das Geheimnis von NIMH
    ab 1. Dezember 2024
  • Eine Sommernachts-Sexkomödie
    ab 1. Dezember 2024
  • Einmal beißen bitte
    ab 1. Dezember 2024
  • Natürlich blond
    ab 1. Dezember 2024
  • Natürlich blond 2
    ab 1. Dezember 2024
  • Yentl
    ab 1. Dezember 2024
  • City Slickers: Die Großstadt-Helden
    ab 1. Dezember 2024
  • Moby Dick (1956)
    ab 1. Dezember 2024
  • King George – Ein Königreich für mehr Verstand
    ab 1. Dezember 2024
  • Drachenzähmen leicht gemacht
    ab 1. Dezember 2024
  • Drachenzähmen leicht gemacht 2
    ab 1. Dezember 2024
  • Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt
    ab 1. Dezember 2024
  • Playmobil: Der Film
    ab 1. Dezember 2024
  • Der Manchurian Kandidat
    ab 1. Dezember 2024
  • Urteil von Nürnberg
    ab 1. Dezember 2024
  • Das Ding aus dem Sumpf
    ab 1. Dezember 2024
  • Priscilla – Königin der Wüste
    ab 1. Dezember 2024
  • Die Frau in Rot
    ab 1. Dezember 2024
  • Eine total, total verrückte Welt
    ab 1. Dezember 2024
  • May December | Exclusive
    ab 1. Dezember 2024
  • Blow Out – Der Tod löscht alle Spuren
    ab 1. Dezember 2024
  • Something In The Water
    ab 1. Dezember 2024
  • The Spectacular Now – Perfekt ist jetzt
    ab 1. Dezember 2024
  • Flucht in Ketten (1958)
    ab 1. Dezember 2024
  • Respect
    ab 1. Dezember 2024
  • Ronin
    ab 1. Dezember 2024
  • Der Mann im Mond
    ab 1. Dezember 2024
  • Mcquade, der Wolf
    ab 1. Dezember 2024
  • Das Grauen aus der Tiefe
    ab 1. Dezember 2024
  • Class – Vom Klassenzimmer zur Klassefrau
    ab 1. Dezember 2024
  • Queen Bees – Im Herzen jung
    ab 1. Dezember 2024
  • Fast X | Exclusive
    ab 1. Dezember 2024
  • Barbie als Rapunzel
    ab 2. Dezember 2024
  • Barbie – Mariposa und die Feenprinzess
    ab 2. Dezember 2024
  • Barbie und der geheimnisvolle Pegasus
    ab 2. Dezember 2024
  • Barbie als die Prinzessin und das Dorfmädchen
    ab 2. Dezember 2024
  • 100% Wolf
    ab 2. Dezember 2024
  • Die Legende von Tomiris – Schlacht gegen Persien
    ab 2. Dezember 2024
  • Jack In Time For Christmas | Exclusive
    ab 3. Dezember 2024
  • They Want Me Dead
    ab 3. Dezember 2024
  • Back To Black | Exclusive
    ab 4. Dezember 2024
  • The Zero Theorem
    ab 4. Dezember 2024
  • Highlander 2: The Quickening
    ab 5. Dezember 2024
  • The Red Virgen | Original
    ab 5. Dezember 2024
  • Spritztour
    ab 6. Dezember 2024
  • Nightmare Alley
    ab 6. Dezember 2024
  • 39 Degrees | Exclusive
    6. Dezember 2024
  • Wild Card (2014)
    ab 7. Dezember 2024
  • Renfield | Exclusive
    ab 9. Dezember 2024
  • Robots (2023) | Exclusive
    ab 10. Dezember 2024
  • Der Zopf
    ab 10. Dezember 2024
  • Beau Is Afraid | Exclusive
    ab 11. Dezember 2024
  • Ein Freund zum Verlieben
    ab 12. Dezember 2024
  • Sing
    ab 13. Dezember 2024
  • Mortal Kombat
    ab 13. Dezember 2024
  • Pets 2
    ab 13. Dezember 2024
  • The Tiger And The Snow
    ab 14. Dezember 2024
  • Drei Haselnüsse für Aschenbrödel
    ab 16. Dezember 2024
  • Tár | Exclusive
    ab 17. Dezember 2024
  • Dan – Mitten im Leben!
    ab 18. Dezember 2024
  • The Expendables
    19. Dezember 2024
  • The Expendables 2
    ab 19. Dezember 2024
  • The Expendables 3
    ab 19. Dezember 2024
  • Roses And Ivy | Exclusive
    ab 20. Dezember 2024
  • Pink Butterfly | Exclusive
    ab 21. Dezember 2024
  • The Loneliest Boy In The World
    ab 21. Dezember 2024
  • The Transporter Refueled
    ab 22. Dezember 2024
  • John Wick: Kapitel 4 | Exclusive
    ab 24. Dezember 2024
  • Honest Thief
    ab 25. Dezember 2024
  • Seelen (2013)
    ab 26. Dezember 2024
  • Culpa Tuya | Original
    27. Dezember 2024
  • Joe Bell
    ab 29. Dezember 2024
  • Ohne Limit
    ab 30. Dezember 2024
  • Mein Name ist Otto | Exclusive
    ab 30. Dezember 2024
  • Magic Mike
    ab 30. Dezember 2024
  • On A Wing And A Prayer
    ab 31. Dezember 2024

Kaufen und Leihen

  • Der wilde Roboter
    Zum Kaufen: ab 5. Dezember 2024
    Zum Leihen: ab 19. Dezember 2024
  • Die Fotografin
    Zum Kaufen: ab 5. Dezember 2024
    Zum Leihen: ab 16. Januar 2025
  • Venom: The Last Dance
    Zum Kaufen: ab 12. Dezember 2024
    Zum Leihen: ab 12. Dezember 2024
  • Megalopolis
    Zum Kaufen: ab 12. Dezember 2024
    Zum Leihen: ab 26. Dezember 2024
  • Alles Fifty Fifty
    Zum Kaufen: ab 27. Dezember 2024
    Zum Leihen: ab 9. Januar 2025

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Nice WarGames werd ich mit MLA wieder heben.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Neue Serien und Filme: Das zeigt Amazon Prime Video im Dezember 2024
Weitere Neuigkeiten
Porsche Macan Elektro Proto
Porsche M1: Dieser „neue“ SUV ist ein Resultat der aktuellen Krise
in Mobilität
Samsung Galaxy S26: Neues „iPhone-Design“ und endlich echtes Qi2
in Smartphones
XGIMI stellt HORIZON 20-Serie und TITAN-Projektor vor
in Hardware
Porsche will das Laden „radikal vereinfachen“
in Mobilität
1und1 Logo Header
1&1: Preisnachlass, mehr Speed oder mehr Datenvolumen
in 1und1
EcoFlow und Home Connect: Strom clever nutzen
in Smart Home
Signify erweitert Hue Secure Portfolio um 2K-Kameras und Türklingel
in Smart Home
Škoda Elroq 85x: Allradvariante startet – auch Enyaq 85x wieder bestellbar
in Mobilität
Anker Powerbank Header
Stärkere Markenidentität: Anker stellt sich neu auf
in News
Philips Hue Essential vorgestellt – „günstiger“ Einstieg ins Hue-System
in Smart Home