Neue Serien und Filme: Das zeigt Amazon Prime Video im Dezember 2024

Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (Dezember 2024) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.

Auch im Dezember 2024 nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.

Ich bin nächsten Monat vor allem auf das Finale von Die Discounter gespannt, wir haben die ersten Folgen der letzten Staffel geschaut und bisher konnte man das Level ganz gut halten. Und Secret Level steht bei mir ebenfalls noch auf der Liste.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Die Dezember-Highlights bei Prime Video

Top-Highlights

JACK IN TIME FOR CHRISTMAS | EXCLUSIVE WEIHNACHTSSPECIAL verfügbar bei Prime Video ab: 03. Dezember 2024

THE STICKY | ORIGINAL SERIE | STAFFEL 1 verfügbar bei Prime Video ab: 6. Dezember 2024

SECRET LEVEL | ORIGINAL SERIE | STAFFEL 1 verfügbar bei Prime Video ab: 10. Dezember 2024

DIE DISCOUNTER | EXCLUSIVE SERIE | STAFFEL 4 Episoden 7-10 verfügbar bei Prime Video ab: 23. Dezember 2024

CULPA TUYA – DEINE SCHULD | ORIGINAL FILM verfügbar bei Prime Video ab: 27. Dezember 2024

Serien

From | Staffel 1

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Angry Birds: Mystery Island – A Hatchlings Adventure | Original

ab 3. Dezember 2024

ab 3. Dezember 2024 The Men’s Club | Exclusive | Staffel 5

ab 4. Dezember 2024

ab 4. Dezember 2024 Glitter And Greed: The Lisa Frank Story | Original | Staffel 1

ab 5. Dezember 2024

ab 5. Dezember 2024 The Sticky | Original | Staffel 1

ab 6. Dezember 2024

ab 6. Dezember 2024 Secret Level | Original | Staffel 1

ab 10. Dezember 2024

ab 10. Dezember 2024 Bandish Bandits | Original | Staffel 2

ab 13. Dezember 2024

ab 13. Dezember 2024 Rubble & Crew | Staffel 1

ab 14. Dezember 2024

ab 14. Dezember 2024 Beast Games | Original | Staffel 1

ab 19. Dezember 2024

ab 19. Dezember 2024 Die Discounter | Original | Staffel 4

ab 27. Dezember 2024

ab 27. Dezember 2024 Seal Team | Staffel 6

ab 31. Dezember 2024

ab 31. Dezember 2024 Die Pinguine aus Madagascar | Staffel 1-3

ab 31. Dezember 2024

ab 31. Dezember 2024 Avatar: Der Herr der Elemente | Staffel 1-3

ab 31. Dezember 2024

ab 31. Dezember 2024 Bella And The Bulldogs | Staffel 1-2

ab 31. Dezember 2024

ab 31. Dezember 2024 Victorious | Staffel 1-3

ab 31. Dezember 2024

Filme

Der Zug

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Igby

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Gefährliche Freundin (1986)

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Mile 22

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Nicht ohne meine Tochter

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Murphys Gestz

ab 1. Dezember 2024

Panik am rotem Fluß (1948)

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 WarGames: Kriegsspiele (1983)

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 No Way Out – Es gibt kein Zurück

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Das Appartement

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Die Feuerwalze

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Mrs. Brisby und das Geheimnis von NIMH

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Eine Sommernachts-Sexkomödie

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Einmal beißen bitte

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Natürlich blond

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Natürlich blond 2

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Yentl

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 City Slickers: Die Großstadt-Helden

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Moby Dick (1956)

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 King George – Ein Königreich für mehr Verstand

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Drachenzähmen leicht gemacht

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Drachenzähmen leicht gemacht 2

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Playmobil: Der Film

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Der Manchurian Kandidat

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Urteil von Nürnberg

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Das Ding aus dem Sumpf

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Priscilla – Königin der Wüste

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Die Frau in Rot

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Eine total, total verrückte Welt

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 May December | Exclusive

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Blow Out – Der Tod löscht alle Spuren

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Something In The Water

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 The Spectacular Now – Perfekt ist jetzt

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Flucht in Ketten (1958)

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Respect

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Ronin

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Der Mann im Mond

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Mcquade, der Wolf

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Das Grauen aus der Tiefe

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Class – Vom Klassenzimmer zur Klassefrau

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Queen Bees – Im Herzen jung

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Fast X | Exclusive

ab 1. Dezember 2024

ab 1. Dezember 2024 Barbie als Rapunzel

ab 2. Dezember 2024

ab 2. Dezember 2024 Barbie – Mariposa und die Feenprinzess

ab 2. Dezember 2024

ab 2. Dezember 2024 Barbie und der geheimnisvolle Pegasus

ab 2. Dezember 2024

ab 2. Dezember 2024 Barbie als die Prinzessin und das Dorfmädchen

ab 2. Dezember 2024

ab 2. Dezember 2024 100% Wolf

ab 2. Dezember 2024

ab 2. Dezember 2024 Die Legende von Tomiris – Schlacht gegen Persien

ab 2. Dezember 2024

ab 2. Dezember 2024 Jack In Time For Christmas | Exclusive

ab 3. Dezember 2024

ab 3. Dezember 2024 They Want Me Dead

ab 3. Dezember 2024

ab 3. Dezember 2024 Back To Black | Exclusive

ab 4. Dezember 2024

ab 4. Dezember 2024 The Zero Theorem

ab 4. Dezember 2024

ab 4. Dezember 2024 Highlander 2: The Quickening

ab 5. Dezember 2024

ab 5. Dezember 2024 The Red Virgen | Original

ab 5. Dezember 2024

ab 5. Dezember 2024 Spritztour

ab 6. Dezember 2024

ab 6. Dezember 2024 Nightmare Alley

ab 6. Dezember 2024

ab 6. Dezember 2024 39 Degrees | Exclusive

6. Dezember 2024

6. Dezember 2024 Wild Card (2014)

ab 7. Dezember 2024

ab 7. Dezember 2024 Renfield | Exclusive

ab 9. Dezember 2024

ab 9. Dezember 2024 Robots (2023) | Exclusive

ab 10. Dezember 2024

ab 10. Dezember 2024 Der Zopf

ab 10. Dezember 2024

ab 10. Dezember 2024 Beau Is Afraid | Exclusive

ab 11. Dezember 2024

ab 11. Dezember 2024 Ein Freund zum Verlieben

ab 12. Dezember 2024

ab 12. Dezember 2024 Sing

ab 13. Dezember 2024

ab 13. Dezember 2024 Mortal Kombat

ab 13. Dezember 2024

ab 13. Dezember 2024 Pets 2

ab 13. Dezember 2024

ab 13. Dezember 2024 The Tiger And The Snow

ab 14. Dezember 2024

ab 14. Dezember 2024 Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

ab 16. Dezember 2024

ab 16. Dezember 2024 Tár | Exclusive

ab 17. Dezember 2024

ab 17. Dezember 2024 Dan – Mitten im Leben!

ab 18. Dezember 2024

ab 18. Dezember 2024 The Expendables

19. Dezember 2024

19. Dezember 2024 The Expendables 2

ab 19. Dezember 2024

ab 19. Dezember 2024 The Expendables 3

ab 19. Dezember 2024

ab 19. Dezember 2024 Roses And Ivy | Exclusive

ab 20. Dezember 2024

ab 20. Dezember 2024 Pink Butterfly | Exclusive

ab 21. Dezember 2024

ab 21. Dezember 2024 The Loneliest Boy In The World

ab 21. Dezember 2024

ab 21. Dezember 2024 The Transporter Refueled

ab 22. Dezember 2024

ab 22. Dezember 2024 John Wick: Kapitel 4 | Exclusive

ab 24. Dezember 2024

ab 24. Dezember 2024 Honest Thief

ab 25. Dezember 2024

ab 25. Dezember 2024 Seelen (2013)

ab 26. Dezember 2024

ab 26. Dezember 2024 Culpa Tuya | Original

27. Dezember 2024

27. Dezember 2024 Joe Bell

ab 29. Dezember 2024

ab 29. Dezember 2024 Ohne Limit

ab 30. Dezember 2024

ab 30. Dezember 2024 Mein Name ist Otto | Exclusive

ab 30. Dezember 2024

ab 30. Dezember 2024 Magic Mike

ab 30. Dezember 2024

ab 30. Dezember 2024 On A Wing And A Prayer

ab 31. Dezember 2024

Kaufen und Leihen

Der wilde Roboter

Zum Kaufen: ab 5. Dezember 2024

Zum Leihen: ab 19. Dezember 2024

Zum Kaufen: ab 5. Dezember 2024 Zum Leihen: ab 19. Dezember 2024 Die Fotografin

Zum Kaufen: ab 5. Dezember 2024

Zum Leihen: ab 16. Januar 2025

Zum Kaufen: ab 5. Dezember 2024 Zum Leihen: ab 16. Januar 2025 Venom: The Last Dance

Zum Kaufen: ab 12. Dezember 2024

Zum Leihen: ab 12. Dezember 2024

Zum Kaufen: ab 12. Dezember 2024 Zum Leihen: ab 12. Dezember 2024 Megalopolis

Zum Kaufen: ab 12. Dezember 2024

Zum Leihen: ab 26. Dezember 2024

Zum Kaufen: ab 12. Dezember 2024 Zum Leihen: ab 26. Dezember 2024 Alles Fifty Fifty

Zum Kaufen: ab 27. Dezember 2024

Zum Leihen: ab 9. Januar 2025

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.