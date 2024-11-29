Neue Serien und Filme: Das zeigt Amazon Prime Video im Dezember 2024
Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (Dezember 2024) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.
Auch im Dezember 2024 nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.
Ich bin nächsten Monat vor allem auf das Finale von Die Discounter gespannt, wir haben die ersten Folgen der letzten Staffel geschaut und bisher konnte man das Level ganz gut halten. Und Secret Level steht bei mir ebenfalls noch auf der Liste.
Die Dezember-Highlights bei Prime Video
Top-Highlights
- JACK IN TIME FOR CHRISTMAS | EXCLUSIVE WEIHNACHTSSPECIAL verfügbar bei Prime Video ab: 03. Dezember 2024
- THE STICKY | ORIGINAL SERIE | STAFFEL 1 verfügbar bei Prime Video ab: 6. Dezember 2024
- SECRET LEVEL | ORIGINAL SERIE | STAFFEL 1 verfügbar bei Prime Video ab: 10. Dezember 2024
- DIE DISCOUNTER | EXCLUSIVE SERIE | STAFFEL 4 Episoden 7-10 verfügbar bei Prime Video ab: 23. Dezember 2024
- CULPA TUYA – DEINE SCHULD | ORIGINAL FILM verfügbar bei Prime Video ab: 27. Dezember 2024
Serien
- From | Staffel 1
ab 1. Dezember 2024
- Angry Birds: Mystery Island – A Hatchlings Adventure | Original
ab 3. Dezember 2024
- The Men’s Club | Exclusive | Staffel 5
ab 4. Dezember 2024
- Glitter And Greed: The Lisa Frank Story | Original | Staffel 1
ab 5. Dezember 2024
- The Sticky | Original | Staffel 1
ab 6. Dezember 2024
- Secret Level | Original | Staffel 1
ab 10. Dezember 2024
- Bandish Bandits | Original | Staffel 2
ab 13. Dezember 2024
- Rubble & Crew | Staffel 1
ab 14. Dezember 2024
- Beast Games | Original | Staffel 1
ab 19. Dezember 2024
- Die Discounter | Original | Staffel 4
ab 27. Dezember 2024
- Seal Team | Staffel 6
ab 31. Dezember 2024
- Die Pinguine aus Madagascar | Staffel 1-3
ab 31. Dezember 2024
- Avatar: Der Herr der Elemente | Staffel 1-3
ab 31. Dezember 2024
- Bella And The Bulldogs | Staffel 1-2
ab 31. Dezember 2024
- Victorious | Staffel 1-3
ab 31. Dezember 2024
Filme
- Der Zug
ab 1. Dezember 2024
- Igby
ab 1. Dezember 2024
- Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat
ab 1. Dezember 2024
- Gefährliche Freundin (1986)
ab 1. Dezember 2024
- Mile 22
ab 1. Dezember 2024
- Nicht ohne meine Tochter
ab 1. Dezember 2024
- Murphys Gestz
- ab 1. Dezember 2024
- Panik am rotem Fluß (1948)
ab 1. Dezember 2024
- WarGames: Kriegsspiele (1983)
ab 1. Dezember 2024
- No Way Out – Es gibt kein Zurück
ab 1. Dezember 2024
- Das Appartement
ab 1. Dezember 2024
- Die Feuerwalze
ab 1. Dezember 2024
- Mrs. Brisby und das Geheimnis von NIMH
ab 1. Dezember 2024
- Eine Sommernachts-Sexkomödie
ab 1. Dezember 2024
- Einmal beißen bitte
ab 1. Dezember 2024
- Natürlich blond
ab 1. Dezember 2024
- Natürlich blond 2
ab 1. Dezember 2024
- Yentl
ab 1. Dezember 2024
- City Slickers: Die Großstadt-Helden
ab 1. Dezember 2024
- Moby Dick (1956)
ab 1. Dezember 2024
- King George – Ein Königreich für mehr Verstand
ab 1. Dezember 2024
- Drachenzähmen leicht gemacht
ab 1. Dezember 2024
- Drachenzähmen leicht gemacht 2
ab 1. Dezember 2024
- Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt
ab 1. Dezember 2024
- Playmobil: Der Film
ab 1. Dezember 2024
- Der Manchurian Kandidat
ab 1. Dezember 2024
- Urteil von Nürnberg
ab 1. Dezember 2024
- Das Ding aus dem Sumpf
ab 1. Dezember 2024
- Priscilla – Königin der Wüste
ab 1. Dezember 2024
- Die Frau in Rot
ab 1. Dezember 2024
- Eine total, total verrückte Welt
ab 1. Dezember 2024
- May December | Exclusive
ab 1. Dezember 2024
- Blow Out – Der Tod löscht alle Spuren
ab 1. Dezember 2024
- Something In The Water
ab 1. Dezember 2024
- The Spectacular Now – Perfekt ist jetzt
ab 1. Dezember 2024
- Flucht in Ketten (1958)
ab 1. Dezember 2024
- Respect
ab 1. Dezember 2024
- Ronin
ab 1. Dezember 2024
- Der Mann im Mond
ab 1. Dezember 2024
- Mcquade, der Wolf
ab 1. Dezember 2024
- Das Grauen aus der Tiefe
ab 1. Dezember 2024
- Class – Vom Klassenzimmer zur Klassefrau
ab 1. Dezember 2024
- Queen Bees – Im Herzen jung
ab 1. Dezember 2024
- Fast X | Exclusive
ab 1. Dezember 2024
- Barbie als Rapunzel
ab 2. Dezember 2024
- Barbie – Mariposa und die Feenprinzess
ab 2. Dezember 2024
- Barbie und der geheimnisvolle Pegasus
ab 2. Dezember 2024
- Barbie als die Prinzessin und das Dorfmädchen
ab 2. Dezember 2024
- 100% Wolf
ab 2. Dezember 2024
- Die Legende von Tomiris – Schlacht gegen Persien
ab 2. Dezember 2024
- Jack In Time For Christmas | Exclusive
ab 3. Dezember 2024
- They Want Me Dead
ab 3. Dezember 2024
- Back To Black | Exclusive
ab 4. Dezember 2024
- The Zero Theorem
ab 4. Dezember 2024
- Highlander 2: The Quickening
ab 5. Dezember 2024
- The Red Virgen | Original
ab 5. Dezember 2024
- Spritztour
ab 6. Dezember 2024
- Nightmare Alley
ab 6. Dezember 2024
- 39 Degrees | Exclusive
6. Dezember 2024
- Wild Card (2014)
ab 7. Dezember 2024
- Renfield | Exclusive
ab 9. Dezember 2024
- Robots (2023) | Exclusive
ab 10. Dezember 2024
- Der Zopf
ab 10. Dezember 2024
- Beau Is Afraid | Exclusive
ab 11. Dezember 2024
- Ein Freund zum Verlieben
ab 12. Dezember 2024
- Sing
ab 13. Dezember 2024
- Mortal Kombat
ab 13. Dezember 2024
- Pets 2
ab 13. Dezember 2024
- The Tiger And The Snow
ab 14. Dezember 2024
- Drei Haselnüsse für Aschenbrödel
ab 16. Dezember 2024
- Tár | Exclusive
ab 17. Dezember 2024
- Dan – Mitten im Leben!
ab 18. Dezember 2024
- The Expendables
19. Dezember 2024
- The Expendables 2
ab 19. Dezember 2024
- The Expendables 3
ab 19. Dezember 2024
- Roses And Ivy | Exclusive
ab 20. Dezember 2024
- Pink Butterfly | Exclusive
ab 21. Dezember 2024
- The Loneliest Boy In The World
ab 21. Dezember 2024
- The Transporter Refueled
ab 22. Dezember 2024
- John Wick: Kapitel 4 | Exclusive
ab 24. Dezember 2024
- Honest Thief
ab 25. Dezember 2024
- Seelen (2013)
ab 26. Dezember 2024
- Culpa Tuya | Original
27. Dezember 2024
- Joe Bell
ab 29. Dezember 2024
- Ohne Limit
ab 30. Dezember 2024
- Mein Name ist Otto | Exclusive
ab 30. Dezember 2024
- Magic Mike
ab 30. Dezember 2024
- On A Wing And A Prayer
ab 31. Dezember 2024
Kaufen und Leihen
- Der wilde Roboter
Zum Kaufen: ab 5. Dezember 2024
Zum Leihen: ab 19. Dezember 2024
- Die Fotografin
Zum Kaufen: ab 5. Dezember 2024
Zum Leihen: ab 16. Januar 2025
- Venom: The Last Dance
Zum Kaufen: ab 12. Dezember 2024
Zum Leihen: ab 12. Dezember 2024
- Megalopolis
Zum Kaufen: ab 12. Dezember 2024
Zum Leihen: ab 26. Dezember 2024
- Alles Fifty Fifty
Zum Kaufen: ab 27. Dezember 2024
Zum Leihen: ab 9. Januar 2025
