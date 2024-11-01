Unterhaltung

Neue Serien und Filme: Das zeigt Amazon Prime Video im November 2024

Amazon Prime Video 2021 Header

Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (November 2024) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.

Auch im November 2024 nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.

In diesem Monat gibt es unter anderem die vierte und vorerst letzte Staffel von Die Discounter, worauf ich mich freue, sonst ist das Angebot aber sehr dürfte. Wobei Amazon viele Filme eingekauft hat, da könnte sich ein Blick für einige lohnen.

Die November-Highlights bei Prime Video

Top-Highlights

  • LIBRE | ORIGINAL FILM – Exklusiv verfügbar ab: 1. November
  • GERMAN COCAINE COWBOY – DER DEUTSCHE IM CALI-KARTELL
    | STAFFEL 1 – Exklusiv verfügbar ab: 10. November
  • ALEX CROSS | ORIGINAL SERIE | STAFFEL 1 – Exklusiv verfügbar bei Prime Video ab: 14. November 2024
  • MILLIARDEN MIKE  – Exklusiv verfügbar ab: 17. November
  • DIE DISCOUNTER | STAFFEL 4, TEIL 1 – Exklusiv verfügbar ab: 27. November 2024

Serien

  • Davos 1917 | Staffel 1
    ab 4. November 2024
  • German Cocaine Cowboy – Der Deutsche im Cali-Kartell | Exclusive | Staffel 1
    ab 10. November 2024
  • Feuerwehrmann Sam! | Staffel 15 | Kids & Family
    ab 11. November 2024
  • Alex Cross | Original | Staffel 1
    ab 14. November 2024
  • Lego Ninjago: Dragons Rising | Staffel 2 | Kids & Family
    ab 15. November 2024
  • Jeff Dunham’s Scrooged-Up Holiday Special | Original | Staffel 1
    ab 9. November 2024
  • In Cold Water: The Shelter Bay Mystery | Original | Staffel 1
    ab 12. November 2024
  • The Patrick Star Show | Staffel 1 | Kids & Family
    ab 19. November 2024
  • El Circo De Los Muchachos | Original | Staffel 1
    ab 22. November 2024
  • Die Discounter | Exclusive | Staffel 4
    ab 27. November 2024
  • Oshi no Ko | Original | Staffel 1
    ab 28. November 2024
  • Maníaco Do Parque Documentary | Original | Staffel 1
    ab 01. November 2024

Filme

  • Butterfly Tale | Kids & Family
    ab 1. November 2024
  • Zoowärter
    ab 1. November 2024
  • Harry And Sally
    ab 1. November 2024
  • Krieg Der Götter | 3d
    ab 1. November 2024
  • Freedom | Original
    ab 1. November 2024
  • Ella und der schwarze Jaguar | Exclusive
    ab 1. November 2024
  • Snake Eyes: G.I. Joe Origins
    ab 1. November 2024
  • Ein ganzes halbes Jahr
    ab 1. November 2024
  • Genie | Exclusive
    ab 1. November 2024
  • The Virtuoso
    ab 1. November 2024
  • Zwei hinreißend verdorbene Schurken
    ab 1. November 2024
  • Whiplash
    ab 1. November 2024
  • How To Be Single – Welcome To The Party
    ab 1. November 2024
  • Ben-Hur
    ab 1. November 2024
  • Tully
    ab 1. November 2024
  • Manodrome
    ab 2. November 2024
  • The Fight Before Christmas | Exclusive
    ab 2. November 2024
  • Men In Black: International
    ab 3. November 2024
  • Men In Black 2
    ab 3. November 2024
  • Men In Black 3
    ab 3. November 2024
  • 3 Engel für Charlie | 2019
    ab 3. November 2024
  • 3 Engel für Charlie | 2000
    ab 3. November 2024
  • 3 Engel für Charlie – Volle Power
    ab 3. November 2024
  • 21 Bridges – Jagd durch Manhattan
    ab 5. November 2024
  • Asterix & Obelix – Im Auftrag Ihrer Majestät
    ab 5. November 2024 Movie
  • Asterix im Land der Götter
    ab 5. November 2024
  • Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks
    ab 5. November 2024
  • Beautiful Disaster | Exclusive
    ab 6. November 2024
  • Gladiator
    ab 7. November 2024
  • The Amazing Spider-Man
    ab 7. November 2024
  • The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro
    ab 7. November 2024
  • The Northman | Exclusive
    ab 7. November 2024
  • Kind 44
    ab 8. November 2024
  • Moonfall
    ab 9. November 2024
  • The Circle
    ab 10. November 2024
  • Point Break
    ab 11. November 2024
  • The Death Of Stalin
    ab 11. November 2024
  • Der Adler der Neunten Legion
    ab 12. November 2024
  • Suburbicon
    ab 13. November 2024
  • Champions | Exclusive
    ab 13. November 2024 Movie
  • Christmas On Ice
    ab 14. November 2024
  • Harry Potter und der Stein der Weisen
    ab 15. November 2024
  • Harry Potter und die Kammer des Schreckens
    ab 15. November 2024
  • Harry Potter und der Gefangene von Askaban
    ab 15. November 2024
  • Harry Potter und der Feuerkelch
    ab 15. November 2024
  • Harry Potter und der Orden des Phönix
    ab 15. November 2024
  • Harry Potter und der Halbblutprinz
    ab 15. November 2024
  • Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1
    ab 15. November 2024
  • Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2
    ab 15. November 2024 Movie
  • Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen
    ab 15. November 2024
  • Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind
    ab 15. November 2024
  • The Canterville Ghost | Kids & Family
    ab 15. November 2024
  • Milliarden Mike | Exclusive
    ab 17. November 2024
  • Der Grinch | 2018
    ab 17. November 2024
  • Der Grinch | 2000
    ab 17. November 2024
  • Boss Level
    ab 17. November 2024
  • Shotgun Wedding
    ab 19. November 2024
  • Monster | Exclusive
    ab 21. November 2024
  • Escape Room
    ab 21. November 2024
  • Escape Room 2 – No Way Out
    ab 21. November 2024
  • R.E.D. – Älter. Härter. Besser.
    ab 23. November 2024
  • R.E.D. 2 – Noch Älter. Härter. Besser.
    ab 23. November 2024
  • The Fast and The Furious
    ab 24. November 2024
  • 2 Fast 2 Furious
    ab 24. November 2024
  • The Fast and The Furious: Tokyo Drift
    ab 24. November 2024
  • Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile.
    ab 24. November 2024
  • Fast & Furious Five
    ab 24. November 2024
  • Fast & Furious 6
    ab 24. November 2024
  • Fast & Furious 7
    ab 24. November 2024
  • Fast & Furious 8
    ab 24. November 2024
  • Planet der Affen: Prevolution
    ab 24. November 2024
  • Planet der Affen: Revolution
    ab 24. November 2024
  • Planet der Affen: Survival
    ab 24. November 2024
  • Safari -Match Me If You Can
    ab 25. November 2024
  • Book Club – Ein neues Kapitel | Exclusive
    ab 26. November 2024
  • Kleine schmutzige Briefe
    ab 27. November 2024
  • Der Polarexpress
    27. November 2024
  • Der unglaubliche Hulk
    ab 27. November 2024
  • The Whale | Exclusive
    ab 27. November 2024
  • Stephen Kings Doctor Sleeps Erwachen
    ab 27. November 2024
  • Silence
    ab 28. November 2024
  • Suspicion | Original
    ab 28. November 2024
  • Snowden
    ab 29. November 2024
  • The World According To Kaleb: On Tour | Original
    ab 29. November 2024
  • The Tutor | Exclusive
    ab 30. November 2024

Freevee Serien

  • Destination Escape
    ab 20. November 2024
  • Julien Bam: Der Mann im Mond | Akt 6
    ab 30. November 2024

Freevee Filme

  • The Point Men
    ab 1. November 2024
  • Männerhort
    ab 1. November 2024
  • Pretty Young Thing
    ab 1. November 2024
  • Bullet Head
    ab 1. November 2024
  • Dark Nature
    ab 2. November 2024
  • The Homesman
    ab 3. November 2024
  • Ein Kronprinz zu Weihnachten
    ab 5. November 2024
  • Küss mich, Mistkerl
    ab 5. November 2024
  • Boon
    ab 6. November 2024
  • Marry Christmas – Eine Hochzeit kommt selten allein
    ab 13. November 2024
  • Siegfried
    ab 15. November 2024
  • Drei Haselnüsse für Aschenbrödel | 2021
    ab 16. November 2024
  • Exchange – Ein Leben für ein Leben
    ab 18. November 2024
  • Run 2
    ab 25. November 2024
  • Willy’s Wonderland
    ab 28. November 2024

Kaufen und Leihen

  • Borderlands
    Zum Kaufen: ab 21. November 2024
    Zum Leihen: ab 5. Dezember 2024
  • Speak No Evil
    Zum Kaufen: ab 4. November 2024
    Zum Leihen: ab 4. November 2024
  • Horizon
    Zum Kaufen: ab 5. November 2024
    Zum Leihen: ab 29. November 2024
  • Joker: Folie à Deux
    Zum Kaufen: ab 18. November 2024
    Zum Leihen: ab 18. November 2024

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

