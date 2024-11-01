Neue Serien und Filme: Das zeigt Amazon Prime Video im November 2024
Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (November 2024) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.
Auch im November 2024 nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.
In diesem Monat gibt es unter anderem die vierte und vorerst letzte Staffel von Die Discounter, worauf ich mich freue, sonst ist das Angebot aber sehr dürfte. Wobei Amazon viele Filme eingekauft hat, da könnte sich ein Blick für einige lohnen.
Die November-Highlights bei Prime Video
Top-Highlights
- LIBRE | ORIGINAL FILM – Exklusiv verfügbar ab: 1. November
- GERMAN COCAINE COWBOY – DER DEUTSCHE IM CALI-KARTELL
| STAFFEL 1 – Exklusiv verfügbar ab: 10. November
- ALEX CROSS | ORIGINAL SERIE | STAFFEL 1 – Exklusiv verfügbar bei Prime Video ab: 14. November 2024
- MILLIARDEN MIKE – Exklusiv verfügbar ab: 17. November
- DIE DISCOUNTER | STAFFEL 4, TEIL 1 – Exklusiv verfügbar ab: 27. November 2024
Serien
- Davos 1917 | Staffel 1
ab 4. November 2024
- German Cocaine Cowboy – Der Deutsche im Cali-Kartell | Exclusive | Staffel 1
ab 10. November 2024
- Feuerwehrmann Sam! | Staffel 15 | Kids & Family
ab 11. November 2024
- Alex Cross | Original | Staffel 1
ab 14. November 2024
- Lego Ninjago: Dragons Rising | Staffel 2 | Kids & Family
ab 15. November 2024
- Jeff Dunham’s Scrooged-Up Holiday Special | Original | Staffel 1
ab 9. November 2024
- In Cold Water: The Shelter Bay Mystery | Original | Staffel 1
ab 12. November 2024
- The Patrick Star Show | Staffel 1 | Kids & Family
ab 19. November 2024
- El Circo De Los Muchachos | Original | Staffel 1
ab 22. November 2024
- Die Discounter | Exclusive | Staffel 4
ab 27. November 2024
- Oshi no Ko | Original | Staffel 1
ab 28. November 2024
- Maníaco Do Parque Documentary | Original | Staffel 1
ab 01. November 2024
Filme
- Butterfly Tale | Kids & Family
ab 1. November 2024
- Zoowärter
ab 1. November 2024
- Harry And Sally
ab 1. November 2024
- Krieg Der Götter | 3d
ab 1. November 2024
- Freedom | Original
ab 1. November 2024
- Ella und der schwarze Jaguar | Exclusive
ab 1. November 2024
- Snake Eyes: G.I. Joe Origins
ab 1. November 2024
- Ein ganzes halbes Jahr
ab 1. November 2024
- Genie | Exclusive
ab 1. November 2024
- The Virtuoso
ab 1. November 2024
- Zwei hinreißend verdorbene Schurken
ab 1. November 2024
- Whiplash
ab 1. November 2024
- How To Be Single – Welcome To The Party
ab 1. November 2024
- Ben-Hur
ab 1. November 2024
- Tully
ab 1. November 2024
- Manodrome
ab 2. November 2024
- The Fight Before Christmas | Exclusive
ab 2. November 2024
- Men In Black: International
ab 3. November 2024
- Men In Black 2
ab 3. November 2024
- Men In Black 3
ab 3. November 2024
- 3 Engel für Charlie | 2019
ab 3. November 2024
- 3 Engel für Charlie | 2000
ab 3. November 2024
- 3 Engel für Charlie – Volle Power
ab 3. November 2024
- 21 Bridges – Jagd durch Manhattan
ab 5. November 2024
- Asterix & Obelix – Im Auftrag Ihrer Majestät
ab 5. November 2024 Movie
- Asterix im Land der Götter
ab 5. November 2024
- Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks
ab 5. November 2024
- Beautiful Disaster | Exclusive
ab 6. November 2024
- Gladiator
ab 7. November 2024
- The Amazing Spider-Man
ab 7. November 2024
- The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro
ab 7. November 2024
- The Northman | Exclusive
ab 7. November 2024
- Kind 44
ab 8. November 2024
- Moonfall
ab 9. November 2024
- The Circle
ab 10. November 2024
- Point Break
ab 11. November 2024
- The Death Of Stalin
ab 11. November 2024
- Der Adler der Neunten Legion
ab 12. November 2024
- Suburbicon
ab 13. November 2024
- Champions | Exclusive
ab 13. November 2024 Movie
- Christmas On Ice
ab 14. November 2024
- Harry Potter und der Stein der Weisen
ab 15. November 2024
- Harry Potter und die Kammer des Schreckens
ab 15. November 2024
- Harry Potter und der Gefangene von Askaban
ab 15. November 2024
- Harry Potter und der Feuerkelch
ab 15. November 2024
- Harry Potter und der Orden des Phönix
ab 15. November 2024
- Harry Potter und der Halbblutprinz
ab 15. November 2024
- Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1
ab 15. November 2024
- Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2
ab 15. November 2024 Movie
- Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen
ab 15. November 2024
- Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind
ab 15. November 2024
- The Canterville Ghost | Kids & Family
ab 15. November 2024
- Milliarden Mike | Exclusive
ab 17. November 2024
- Der Grinch | 2018
ab 17. November 2024
- Der Grinch | 2000
ab 17. November 2024
- Boss Level
ab 17. November 2024
- Shotgun Wedding
ab 19. November 2024
- Monster | Exclusive
ab 21. November 2024
- Escape Room
ab 21. November 2024
- Escape Room 2 – No Way Out
ab 21. November 2024
- R.E.D. – Älter. Härter. Besser.
ab 23. November 2024
- R.E.D. 2 – Noch Älter. Härter. Besser.
ab 23. November 2024
- The Fast and The Furious
ab 24. November 2024
- 2 Fast 2 Furious
ab 24. November 2024
- The Fast and The Furious: Tokyo Drift
ab 24. November 2024
- Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile.
ab 24. November 2024
- Fast & Furious Five
ab 24. November 2024
- Fast & Furious 6
ab 24. November 2024
- Fast & Furious 7
ab 24. November 2024
- Fast & Furious 8
ab 24. November 2024
- Planet der Affen: Prevolution
ab 24. November 2024
- Planet der Affen: Revolution
ab 24. November 2024
- Planet der Affen: Survival
ab 24. November 2024
- Safari -Match Me If You Can
ab 25. November 2024
- Book Club – Ein neues Kapitel | Exclusive
ab 26. November 2024
- Kleine schmutzige Briefe
ab 27. November 2024
- Der Polarexpress
27. November 2024
- Der unglaubliche Hulk
ab 27. November 2024
- The Whale | Exclusive
ab 27. November 2024
- Stephen Kings Doctor Sleeps Erwachen
ab 27. November 2024
- Silence
ab 28. November 2024
- Suspicion | Original
ab 28. November 2024
- Snowden
ab 29. November 2024
- The World According To Kaleb: On Tour | Original
ab 29. November 2024
- The Tutor | Exclusive
ab 30. November 2024
Freevee Serien
- Destination Escape
ab 20. November 2024
- Julien Bam: Der Mann im Mond | Akt 6
ab 30. November 2024
Freevee Filme
- The Point Men
ab 1. November 2024
- Männerhort
ab 1. November 2024
- Pretty Young Thing
ab 1. November 2024
- Bullet Head
ab 1. November 2024
- Dark Nature
ab 2. November 2024
- The Homesman
ab 3. November 2024
- Ein Kronprinz zu Weihnachten
ab 5. November 2024
- Küss mich, Mistkerl
ab 5. November 2024
- Boon
ab 6. November 2024
- Marry Christmas – Eine Hochzeit kommt selten allein
ab 13. November 2024
- Siegfried
ab 15. November 2024
- Drei Haselnüsse für Aschenbrödel | 2021
ab 16. November 2024
- Exchange – Ein Leben für ein Leben
ab 18. November 2024
- Run 2
ab 25. November 2024
- Willy’s Wonderland
ab 28. November 2024
Kaufen und Leihen
- Borderlands
Zum Kaufen: ab 21. November 2024
Zum Leihen: ab 5. Dezember 2024
- Speak No Evil
Zum Kaufen: ab 4. November 2024
Zum Leihen: ab 4. November 2024
- Horizon
Zum Kaufen: ab 5. November 2024
Zum Leihen: ab 29. November 2024
- Joker: Folie à Deux
Zum Kaufen: ab 18. November 2024
Zum Leihen: ab 18. November 2024
