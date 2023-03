Keine neue Switch? Nintendo ist „immer noch sehr optimistisch“ bei der aktuellen Switch

Wie sieht es mit neuer Hardware bei Nintendo aus? Immerhin befinden wir uns im siebten Jahr der Nintendo Switch und das ist sehr ungewöhnlich für eine Konsole.

Es gibt immer wieder Gerüchte, aber im Gespräch mit The Associated Press hat Doug Browser (Chef von Nintendo of America) betont, dass es keine Ankündigung mit Blick auf eine neue Konsole oder neue Hardware gibt. Das wundert jetzt nicht.

Nintendo blickt optimistisch auf die Switch

Nintendo wird eine neue Version sicher nicht in einem Interview ankündigen, aber Doug Browser hat auch betont, dass Nintendo „immer noch sehr optimistisch in Bezug auf Nintendo Switch“ ist. Nintendo glaubt an eine „starke Leistung in den nächsten Jahren“. Interessant ist hier vor allem das „Jahren“, also die Mehrzahl.

Man ist fest davon überzeugt, dass die Nintendo Switch ein „einzigartiges Gerät“ ist und die Menschen es kaufen werden. Vielleicht wird sie wirklich noch eine Weile im Portfolio bleiben, aber womöglich kommt Ende 2023 auch eine optimierte Switch.

Es hat jedenfalls einen Grund, dass die Investoren langsam drängeln und das eine Frage in Interviews ist, denn die Nintendo Switch ist beliebt und die erfolgreichste Konsole von Nintendo, aber die Nachfrage lässt nach und das weiß auch Nintendo.

Nintendo spendiert Donkey Kong eine LEGO-Figur, aber kein Switch-Spiel Nintendo und LEGO präsentierten letzte Woche zum Mario Day ein neues Set rund um Bowser und als keine Überraschung kündigten sie auch eine neue Figur an, zu der es aber […]13. März 2023 JETZT LESEN →

-->