Neue Xbox ist ein „PC für das Wohnzimmer“ und könnte 2027 kommen

Wir haben vor ein paar Tagen gehört, dass die neue Xbox schon 2026 kommen soll und Developer Kits im Umlauf sind, mit denen Entwickler erste Spiele optimieren. Das stimmt so nicht, jedenfalls nicht in dieser Form, wie Jez Corden behauptet.

Es wird keine neue Xbox geben, wie wir sie seit Jahren kennen, die neue Xbox ist eher ein PC in einem „TV-freundlichen Gehäuse“. Entwickler entwickeln ihr Spiel also genau genommen für Windows, aber es gibt hier eine konkrete Hardware. Es wäre möglich, dass Microsoft bereits ersten Entwicklern die Details genannt hat.

Man kann sein kommendes PC-Spiel also auf Wunsch einfach für eine bestimmte Hardware anpassen und es läuft dann auf „der nächsten Xbox“. Die Quelle geht im Moment aber davon aus, dass die neue Xbox eher 2027 und nicht 2026 kommt.

Neue Xbox ist ein PC und keine Konsole

Es ist nicht das erste Mal, dass bei der neuen Xbox ein PC-Ansatz im Raum steht und ich könnte mir das auch ehrlich gesagt sehr gut vorstellen. Ein PC für den TV und ein PC für unterwegs, das könnten die „Konsole“ und der „Handheld“ sein.

Mit der aktuellen Strategie muss Microsoft jedenfalls nicht weitermachen, diese ist gescheitert und der Multiplattform-Ansatz bei den Spielen macht es nicht besser. Ein PC-Xbox-Lineup könnte allerdings funktionieren und wäre es nicht irgendwie ein bisschen lustig, wenn damit plötzlich die PS5-Spiele auf der neuen Xbox landen?