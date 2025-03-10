GTA 6 kommt: Ab „Anfang April“ geht es so richtig los

Rockstar Games hat in den letzten Wochen einiges angekündigt, schweigt jedoch weiterhin zu GTA 6. Der Publisher betont immer wieder, dass es bei Herbst 2025 bleibt, aber da es sei dem ersten Trailer ruhig ist, sehen das einige eher kritisch.

Wir können das Datum zwar mittlerweile gut eingrenzen, aber eine finale Aussage und vor allem ein zweiter Trailer wären wichtig. Laut „GTA VI O’Clock“, einer alten und bekannten Quelle, soll es jetzt allerdings wirklich bald bei Rockstar losgehen.

Ab „Anfang April“ soll das Marketing voll starten und dann bekommen wir auch den zweiten Trailer zu GTA 6, so die Quelle in einem Newsletter. Rockstar soll es bei GTA 6 anders angehen, es wird ein kurzer und gezielter Push mit fertigen Inhalten.