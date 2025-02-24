Gaming

Neue Xbox: Sehr großes Upgrade für den Controller

Im Sommer 2023 gab es dank eines Fehlers bei der FCC einen gewaltigen Xbox-Leak, der neue Hardware und teilweise auch neue Spiele vorab zeigte. Doch diese neue Hardware kam nicht, denn Microsoft änderte in den Wochen danach den Plan.

Ein Projekt davon, ein ganz neuer Controller, könnte jedoch noch in Planung sein, jetzt allerdings erst für die nächste Xbox. Die Rede ist von einem Controller mit dem Codenamen „Sebile“, der sich sogar erst vor wenigen Wochen erneut andeutete.

Xbox-Controller mit PS5 als Vorbild

Ein Leaker namens „eXtas1s“ behauptet jedenfalls, dass der Controller für die neue Konsolengeneration geplant ist, das haptische Feedback auf dem Level des PS5-Controllers (DualSense) ist, der Akku fest verbaut ist und es eine neue Geste gibt, mit der man den Controller (und vermutlich auch die Konsole) aufwecken kann.

Es gibt auch Hinweise im Code, dass der Controller speziell für Xbox Cloud Gaming entwickelt wird, es muss also nicht sein, dass er erst mit der neuen Xbox kommt, es wäre auch ein unabhängiger Marktstart möglich. Doch die Details dazu fehlen noch.

Dieser Schritt kommt nicht überraschend, denn Phil Spencer selbst hat vor fast vier Jahren und kurz nach dem Launch der aktuellen Konsolen verraten, dass Sony hier gute Arbeit geleitet hat und man sich den DualSense etwas genauer anschauen will.

