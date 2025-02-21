Cyberpunk 2077: Nachfolger soll sich noch lebendiger anfühlen

Gaming

CD Project Red arbeitet bereits an einem Nachfolger für Cyberpunk 2077, den man offiziell bestätigt hat und Projekt „Orion“ nennt. Cyberpunk selbst ist eigentlich seit Sommer 2024 abgeschlossen, aber Ende letzten Jahres überraschte man dann mit einem größeren Update, dieses wurde jedoch extern und nicht intern entwickelt.

Intern beschäftigt sich das Team mit dem neuen Titel und da sucht man derzeit sehr aktiv nach neuen Mitarbeitern, die „am neuen Cyberpunk“ arbeiten wollen. In den Jobeinträgen findet man auch Details zum Spiel, wie die Tatsache, dass es ein 1st-Person-Spiel bleiben soll, man wechselt hier nicht zur 3rd-Person-Ansicht.

Doch die Entwickler wollen nicht nur, dass sich das nächste Cyberpunk mehr nach Amerika anfühlt, sie wollen das „fortschrittlichste System für Menschenmengen“ entwickeln. Die Stadt (es ist unklar, ob man erneut Night City nutzt oder eine neue Stadt aufbaut) soll sich bei Projekt „Orion“ also noch lebendiger als bisher anfühlen.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    ich würde mir ehern wünschen dass man das Handling der Fahrzeuge erheblich verbessert. war mitunter ein Grund warum ich ewig gebraucht habe es durchzuspielen. das fahren hat absolut keinen Spass gemacht. sollten sich da an Rockstar orientieren.

