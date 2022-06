Neuer Elektro-SUV: Das ist der Polestar 3

Polestar hat schon vor ein paar Tagen verraten, dass der Polestar 3 im Oktober final enthüllt wird. Da erwähnte man das aber nur so nebenbei. Heute gab es eine große Pressemitteilung und man hat den Polestar 3 erstmals auf einem Bild gezeigt.

Polestar 3 kommt auf 600 km Reichweite

Das Beitragsbild ist also kein Erlkönig oder Konzept mehr, es zeigt den Polestar 3, der ein „Performance SUV“ wird. Zum Start wird es nur eine Version mit Dual-Motor (Leistung noch unbekannt) geben, die Reichweite liegt bei ca. 600 km (WLTP).

-->

Die Produktion des Polestar 3 läuft dann allerdings erst Anfang 2023 an, sie soll neben China (wie beim Polestar 1 und 2) auch in die USA wandern. Polestar will mit dem 3er „die nächste Phase“ einleiten, daher auch ein SUV, die verkaufen sich gut.

Was ich auch interessant finde: Der Polestar 3 kommt mit LiDAR-Sensoren und soll „zu gegebener Zeit auch autonomes Fahren auf der Autobahn ermöglichen“. Der Elektro-SUV ist „ein wichtiger Meilenstein“ für die Marke und soll dafür sorgen, dass man noch schneller wächst. Die Bestellungen starten auch im Oktober.

Volkswagen will Auto-Chips mitentwickeln Vor etwas mehr als einem Jahr hat Volkswagen verraten, dass man eigene Chips entwickeln möchte. Doch seit dem hat sich die Strategie ein bisschen geändert, denn Volkswagen ist ein Jahr später einen Deal mit Qualcomm eingegangen. Volkswagen setzt auf Partnerschaften…3. Juni 2022 JETZT LESEN →

-->