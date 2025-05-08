Tarife

Neuer Mobilfunkanbieter Handyhelden.de startet mit SIM-Only-Tarifen

Autor-Bild
Von
| 6 Kommentare
Telefon Tarif Call

Handyhelden.de ist ein neuer Online-Anbieter von Mobilfunkverträgen, der sich auf günstige Tarife in den deutschen Netzen von Telekom, Vodafone und o2 konzentriert.

Die Plattform richtet sich an preissensible Kunden, die einen einfachen Vertragsabschluss und einen gewissen Leistungsumfang erwarten. Zum Start liegt der Fokus auf sogenannten SIM-only-Angeboten, also Mobilfunktarifen ohne Endgerät.

Das Startangebot umfasst fünf verschiedene Tarife mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten, Allnet-Flatrates sowie Datenvolumen zwischen 20 GB und 100 GB im 5G-Netz. Die Preise liegen zwischen 8,99 Euro und 14,99 Euro pro Monat. In allen Fällen entfällt der einmalige Anschlusspreis.

Interessant sind in meinen Augen. Vor allem die Tarife im Telekom Netz, da gibt es zum Beispiel 20 GB für knapp zehn Euro pro Monat.

Strategische Ausrichtung von Handyhelden und Dienste

Die Einführung weiterer Angebote wie Smartphone-Bundles und Hardware ist geplant, aber nicht Bestandteil des aktuellen Launch-Portfolios. Dies wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Neben den Mobilfunktarifen wirbt Handyhelden.de mit einem eigenen Kundenservice, der werktags bis 21 Uhr erreichbar ist. Kunden sollen zudem von einer schnellen Lieferung (bei Bestellung bis 12:30 Uhr am nächsten Tag) und einem 30-tägigen Rückgaberecht profitieren.

Zu Handyhelden.de →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



Fehler melden6 Kommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Sebastian 🪴
    sagt am

    Freenet und klarmobil scheinen die Anbieter zu sein in Kooperation mit MobielWerkt B.V. Zumindest muss man dort dann seine Verträge kündigen und nicht direkt über MobielWerkt B.V. Interessante Angebote dort. Das muss ja alles sehr lukrativ sein…. Es gibt ja mittlerweile eine schier unübersichtliche Liste von Drittanbietern.

    Antworten
  2. Timo ☀️
    sagt am

    Weiss man, wer hinter denen steht, so wegen Service und so?

    Antworten
    1. Tim 🪴
      sagt am zu Timo ⇡

      Sieht verdächtig nach Freenet aus.

      In den Fußnoten wird auch Freenet genannt.

      Antworten
      1. Max 🔱
        sagt am zu Tim ⇡

        https://www.handyhelden.de/ ist ein Service der:
        MobielWerkt B.V.
        Vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Hieronymus Doorenbos

        Wo steht hier freenet?

        Antworten
        1. Sebastian 🪴
          sagt am zu Max ⇡

          Freenet und klarmobil scheinen die Anbieter zu sein in Kooperation mit MobielWerkt B.V. Zumindest muss man dort dann seine Verträge kündigen und nicht direkt über MobielWerkt B.V. Interessante Angebote dort. Das muss ja alles sehr lukrativ sein…. Es gibt ja mittlerweile eine schier unübersichtliche Liste von Drittanbietern.

          Antworten
    2. Manfred 🪴
      sagt am zu Timo ⇡

      Freenet

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / News / Tarife / ...
Weitere Neuigkeiten
Ikea Mer Laden
backFlip 32/2025: IKEA geht ganz neue Wege bei Elektroautos
in backFlip
Edeka
EDEKA stellt Genuss+ Programm ein
in Handel
Flugzeug
EU-Verbraucherschutz: Online-Reisebüros verbessern Information und Erstattung
in Dienste
Digitaler Türspion: Gericht untersagt Nutzung trotz Sehbehinderung
in Smart Home
ERGO setzt auf visuelle Schadenserkennung per App
in Mobilität
EnBW erweitert Schnellladenetz am REWE-Center in Braunschweig
in Mobilität
Playstation Icons
PlayStation: Sony hält an Live-Serive-Spielen trotz Kritik fest
in Gaming
Home Assistant Green: Das Profi-Smart-Home für Einsteiger hat mich überzeugt
in Smart Home
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Neues Tesla Model 3 mit über 800 km Reichweite
in Mobilität
Computer Online Internet Pc
CCC kritisiert geplantes Sicherheitspaket des Innenministers
in Dienste