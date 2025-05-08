Neuer Mobilfunkanbieter Handyhelden.de startet mit SIM-Only-Tarifen

Handyhelden.de ist ein neuer Online-Anbieter von Mobilfunkverträgen, der sich auf günstige Tarife in den deutschen Netzen von Telekom, Vodafone und o2 konzentriert.

Die Plattform richtet sich an preissensible Kunden, die einen einfachen Vertragsabschluss und einen gewissen Leistungsumfang erwarten. Zum Start liegt der Fokus auf sogenannten SIM-only-Angeboten, also Mobilfunktarifen ohne Endgerät.

Das Startangebot umfasst fünf verschiedene Tarife mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten, Allnet-Flatrates sowie Datenvolumen zwischen 20 GB und 100 GB im 5G-Netz. Die Preise liegen zwischen 8,99 Euro und 14,99 Euro pro Monat. In allen Fällen entfällt der einmalige Anschlusspreis.

Interessant sind in meinen Augen. Vor allem die Tarife im Telekom Netz, da gibt es zum Beispiel 20 GB für knapp zehn Euro pro Monat.

Strategische Ausrichtung von Handyhelden und Dienste

Die Einführung weiterer Angebote wie Smartphone-Bundles und Hardware ist geplant, aber nicht Bestandteil des aktuellen Launch-Portfolios. Dies wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Neben den Mobilfunktarifen wirbt Handyhelden.de mit einem eigenen Kundenservice, der werktags bis 21 Uhr erreichbar ist. Kunden sollen zudem von einer schnellen Lieferung (bei Bestellung bis 12:30 Uhr am nächsten Tag) und einem 30-tägigen Rückgaberecht profitieren.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

