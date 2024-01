Neues Flaggschiff für 2024: Xiaomi rückt noch näher an Apple

Xiaomi rückt sein Flaggschiff wohl immer näher an das iPhone von Apple, denn während man das Xiaomi Mi 10 Pro vor ein paar Jahren noch im Februar (selbst in China) zeigte, so ist Xiaomi mittlerweile im Oktober (aber nur in China) angelangt.

Jahr für Jahr zieht Xiaomi den Launch also etwas vor und in diesem Jahr schickt man die 15er-Reihe laut „Digital Chat Station“ (einer bekannten Quelle von Weibo aus China) bereits im September in die Produktion. Da zeigt Apple das iPhone.

Vielleicht war genau das von Anfang an das Ziel, denn das Apple iPhone bleibt das große Vorbild von Xiaomi, welches man eines Tages schlagen möchte. In diesem Jahr wird man das Xiaomi 15 also vielleicht mit dem Apple iPhone 16 vorstellen.

Das lukrative Weihnachtsgeschäft

Mal schauen, ob Xiaomi dann auch irgendwann den globalen Launch ändert, denn der Abstand zwischen der Ankündigung in China und Europa wird immer größer. Da wird sonst bald der Nachfolger in China gezeigt, während der Vorgänger hier auf den Markt kommt. Und das macht die Flaggschiffe von Xiaomi eher unattraktiv.

Qualcomm hat sich in den letzten Jahren übrigens auch mit dem Snapdragon-Chip für Highend-Modelle angepasst und wer weiß, vielleicht kommen neue Flaggschiffe in Zukunft nicht mehr im Frühjahr, sondern eher im Herbst auf den Markt. Apple zeigt das iPhone ganz bewusst im September (das Weihnachtsgeschäft steht an).

