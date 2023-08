Xiaomi möchte das Apple iPhone eines Tages schlagen

Xiaomi hat viel dafür getan, dass man ein anderes Image aufbaut und mittlerweile mal wieder eine neue Strategie für die Zukunft ausgerufen. Doch was wurde aus dem alten Ziel, bis 2024 die neue Nummer 1 auf dem Smartphone-Markt zu sein?

Das ist in weiter Ferne, Xiaomi ist zwar (mit Blick auf die Stückzahlen) ein paar Mal an Apple in dem ein oder anderen Quartal vorbeigezogen, mittlerweile hat sich das aber gelegt und man kommt nicht von Platz 3 weg. Aufgeben möchte man nicht.

Xiaomi: Das iPhone ist der Benchmark

Laut South China Morning Post habe Lei Jun, der Chef und Gründer von Xiaomi, im Rahmen des Events diese Woche verraten, dass man das Apple iPhone weiterhin eines Tages schlagen möchte. Das iPhone sei der Benchmark in dieser Branche.

Xiaomi hat den Fokus mittlerweile vor allem auf Highend und Premium gelegt, eine Kategorie, in der Apple besonders stark ist. Keine andere Marke in dieser Branche fährt solche Gewinne mit Smartphones ein. Daher streben viele Marken danach.

Xiaomi: Haben aus den Fehlern gelernt

Das Xiaomi 10 und Xiaomi 11 haben die Erwartungen nicht erfüllt, so Xiaomi, das war „äußerst schmerzhaft, aber auch fruchtbar“. Man habe aber auch dazugelernt und weiß jetzt eher, wie der Premium-Markt tickt. Und daran will Xiaomi festhalten.

So ein Wandel ist nicht leicht, ich habe das bei vielen Marken aus China in den letzten Jahren beobachtet, die erst extrem günstig und attraktiv starteten und dann mehr Geld verdienen wollten. Samsung und Apple konnte aber keiner einholen.

Video: Das ist das Apple iPhone 15 Pro

Apple iPhone 15 Pro: Das erwartet uns im September In ziemlich genau einem Monat wird Apple neue iPhones präsentieren und es steht ein größerer Schritt in diesem Jahr an. Man kann darüber streiten, wie groß er sein wird, aber […]13. August 2023 JETZT LESEN →

-->