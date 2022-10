Neustart für Smart Home: Dirigera Hub landet bei IKEA Deutschland

IKEA möchte mit dem Start von Matter einen Neustart bei Smart Home und zwei Produkte machen im Herbst den Anfang: Eine neue App und ein neuer Hub. Der Hub nennt sich Dirigera und ist jetzt bei IKEA zu finden.

Die Produktseite bei IKEA Deutschland ist also online und verrät uns, dass der neue Smart Home Hub eine UVP von 59,99 Euro besitzt. Das ist 10 Euro günstiger als erwartet, aber wann wird der IKEA Dirigera geliefert?

Über die Suche wird mir ein grüner Punkt angezeigt, bestellen kann man den IKEA Dirigera aber nicht und in den Märkten ist er auch noch nicht verfügbar. Wird sich aber vermutlich in den kommenden Tagen noch ändern.

Ich vermute mal, dass IKEA erst den Start von Matter abwartet, da ist von Herbst die Rede. Das wird interessant und definitiv ein Thema, was ich mir im Winter noch etwas genauer anschauen möchte (auch den Dirigera).

Der DIRIGERA Hub ist das Herzstück deines smarten Zuhauses, denn er ermöglicht es dir, deine smarten Produkte über die IKEA Home smart App zu verbinden und zu steuern. […]

Mit dem Hub kannst du dein smartes Zuhause mit der Zeit ganz leicht erweitern, da wir unser Angebot an smarten Produkten ständig ausbauen. Am besten fängst du mit den Räumen an, in denen du dich am meisten aufhältst, und beginnst mit smarter Beleuchtung.

Wir erweitern die IKEA Home smart App ständig um neue und verbesserte Funktionen, damit dein smartes Zuhause noch komfortabler und praktischer wird.