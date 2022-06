Niantic: Virtuelle Basketbälle statt Pokébälle im neuen AR-Spiel

Niantic versucht seit dem Erfolg von Pokémon Go wieder mit einem AR-Spiel die Massen zu begeistern, aber Pokémon Go kam zur richtigen Zeit und wird sich so vielleicht nie wiederholen lassen. Daher schlägt man jetzt auch neue Wege ein.

Niantic geht Partnerschaft mit NBA ein

Bisher zeigte Niantic neue Marken, die man auch mit Computerspielen verbinden kann. Es kommt zum Beispiel ein Transformers-Spiel und es wird sowas wie eine AR-Version von Tamagotchi geben. Mit einigen Projekten wie mit Harry Potter und mit Catan ist Niantic aber auch direkt gescheitert. Jetzt soll es die NBA richten.

NDA All-World wird ein neues AR-Spiel von Niantic und da wirft man Basketbälle statt Pokébälle. Man kann frei spielen und unterwegs trainieren, man kann aber auch die globalen Bestenlisten erobern. Die Screenshots geben euch einen ersten Eindruck vom Spiel, Niantic hat diese exklusiv mit der US-Seite Polygon geteilt.

Das Spiel wird für Android und iOS erscheinen, Niantic hat aber noch kein Datum für NBA All-World genannt. Die Produktseite ist allerdings online. Reizt mich jetzt gar nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass man damit in den USA erfolgreich sein wird. Und global? Da bin ich bei NBA All-Stars ehrlich gesagt skeptisch.

