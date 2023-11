Nintendo äußert sich offiziell zu den Gerüchten einer Switch 2 für 2024

Nintendo sieht sich mittlerweile bei den Geschäftszahlen mit Fragen zu einer neuen Hardware konfrontiert und die Switch verkauft sich zwar noch, aber Investoren sind genauso neugierig wie Fans und wollen natürlich wissen, wohin die Reise geht.

Nintendo dementiert die Gerüchte

Bisher ging Nintendo diesem Thema aus dem Weg, aber Shuntaro Furukawa hat sich laut Nintendo Everything tatsächlich offiziell geäußert. Der Chef von Nintendo hat verlauten lassen, dass die jüngsten Gerüchte rund um die Switch 2 falsch sind.

Welche? Schwer zu sagen, aber es ging wohl um die Briefings der Partner rund um die Gamescom in Köln. Da wurde im Spätsommer viel über die „Next Generation Switch“ berichtet. Wobei die Aussage von Shuntaro Furukawa nur ganz schwer zu beurteilen ist. Denn was ist denn jetzt genau falsch? Alles? Oder nur ein Detail?

Sollte die Nintendo Switch 2, die mit Sicherheit anders heißen wird, Ende 2024 auf den Markt kommen, dann will man das logischerweise jetzt noch nicht diskutieren, da noch ein Weihnachtsgeschäft vor Nintendo liegt. Und es sieht so aus, als ob wir in diesem Jahr keine Details mehr bekommen und es ein Thema für 2024 ist.

Vor ein paar Tagen ist übrigens auch ein Patent aufgetaucht, welches eine Konsole mit zwei Displays von Nintendo zeigt, ähnlich wie bei der DS-Reihe. Nintendo war sich aber bewusst, dass das öffentlich wird, das sagt nichts über Hardware aus.

