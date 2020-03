Nintendo: Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario Odyssey starten in China

Nintendo verkauft seit einigen Wochen die Switch in China, allerdings mit einem sehr begrenzten Angebot an Spielen. Wir wissen noch nicht, wie gut sich die Konsole in China verkauft, aber dank Coronavirus kann man auch nur ganz schwer ein Fazit für die ersten Wochen abgeben, da muss man nun das ganze Jahr beobachten.

Nintendo: Zwei neue Blockbuster für China

Vor allem, da Nintendo offiziell bekannt gegeben hat, dass man ab dem 18. März zwei neue Blockbuster ins Rennen schickt: Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario Odyssey. Diese beiden Spiele wird es allerdings nur digital geben, die lokalen Läden bekommen auch nur eine Karte mit einem Code für eines der beiden Spiele.

Es handelt sich dabei übrigens um zwei der erfolgreichsten Spiele von Nintendo, die sich in den Top 3 der am meisten verkauften Switch-Spiele befinden. Mario Kart 8 Deluxe ist bis heute die Nummer 1, obwohl es eigentlich noch ein Spiel der Wii U ist, und Super Mario Odyssey reiht sich hinter Super Smash Bros. auf Platz 3 ein.

Ein Spiel wie Mario Kart kann die Verkaufszahlen einer Nintendo-Konsole entscheidend beeinflussen, ebenso wie Super Mario. Nintendo blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2019 zurück und konnte einen Rekord und Meilenstein feiern. Ich bin mal gespannt, wie 2020 ausfällt, viele warten derzeit mit Spannung auf die kommende Direct.

