Gaming

Nintendo ordnet das neue Zelda in die Timeline ein

Autor-Bild
Von
|
Zelda Echoes Of Wisdom

Nintendo überraschte uns in diesem Jahr mit einem neuen Zelda und brachte nicht nur nach Jahren mal wieder einen neuen 2D-Titel auf den Markt, man spiel erstmals mit Zelda selbst. Doch wo ordnet sich „Echoes of Wisdom“ eigentlich genau ein?

Da wurde diese Woche die Timeline auf der offiziellen Seite für Zelda aktualisiert und der aktuelle Titel spielt vor „The Legend of Zelda“ und in der Zeitachse, in welcher der Held besiegt wurde. Nintendo ordnet es nach Tri-Force Heroes ein.

Donkey Kong Nintendo Header

Nintendo Switch bekommt weiteren Donkey Kong-Klassiker

Tut sich doch noch etwas bei Nintendo und Donkey Kong? Ist für 2025 vielleicht mal wieder ein neues Spiel geplant?…

26. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Nintendo ordnet das neue Zelda in die Timeline ein
Weitere Neuigkeiten
Google Pixel 9 Pro Boden
Android: Google veröffentlicht Details zum (wichtigen) September-Sicherheitsupdate
in Firmware und OS
Google Pixel 9 Pro Front
Google Pixel: Android-Update bringt neues Design auf ältere Modelle
in Firmware und OS
Malcon Mittendrin
Malcolm mittendrin: Das Comeback wird die Fans „überraschen“
in News
Audi kündigt eine „neue Ära der Klarheit“ an
in Mobilität
ARD Mediathek: „Shut Up, Bitch!“ – Doku über Frauenhass im Netz
in Gesellschaft
Google Home: Neue Produkte kommen im Oktober
in Smart Home
Google warnt vor Sicherheitslücke: September-Sicherheitsupdate ist von großer Bedeutung
in Firmware und OS
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Android-Updates für Smartphones und Tablets: Samsung aktualisiert Übersicht
in Firmware und OS
Apple Imac 2023 Header
Workspace Profiles: Mac-App für unkomplizierte Display- und Audioprofile
in News
Pebble Core App für iOS startet als Public Beta
in Wearables