Nintendo ordnet das neue Zelda in die Timeline ein

Nintendo überraschte uns in diesem Jahr mit einem neuen Zelda und brachte nicht nur nach Jahren mal wieder einen neuen 2D-Titel auf den Markt, man spiel erstmals mit Zelda selbst. Doch wo ordnet sich „Echoes of Wisdom“ eigentlich genau ein?

Da wurde diese Woche die Timeline auf der offiziellen Seite für Zelda aktualisiert und der aktuelle Titel spielt vor „The Legend of Zelda“ und in der Zeitachse, in welcher der Held besiegt wurde. Nintendo ordnet es nach Tri-Force Heroes ein.