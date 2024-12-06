Gaming

Nintendo Switch 2: Im Mai 2025 soll es endlich losgehen

Nintendo Switch 2017 Header

Nintendo wird bis Ende März 2025 eine neue Switch zeigen, das ist bekannt und offiziell. Die Frage ist nur, wann man die neue Version zeigt und vor allem auch, wann sie startet.

Beim Marktstart haben wir jetzt einen neuen Anhaltspunkt, denn „Nate the hate“ hat von einem Nintendo-Event im Mai 2025 gehört. Das könnte dann das Launch-Event sein.

Wir haben schon häufiger gehört, dass die Nintendo „Switch 2“ im ersten Halbjahr auf den Markt kommen soll, die Switch selbst kam übrigens im März (2017) in den Handel.


