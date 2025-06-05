Nintendo Switch 2 ist da: Diese Spiele sind ab heute verfügbar

Der Hype rund um die Nintendo Switch 2 war zwar in den letzten Tagen etwas gering, jedenfalls kam es mir so vor, da es eben keine Reviews gab, aber heute ist der Marktstart der neuen Konsole. Sie sollte heute bei vielen Nutzern ankommen.

Doch wie sieht das Launch-Lineup der Konsole aus? Überschaubar, auch wenn die von Nintendo veröffentlichte Grafik einen anderen Eindruck macht. Diese Spiele sind also ab heute (5. Juni) für die Switch 2 verfügbar, es ist das „Launch-Lineup“:

Es gibt also genau genommen nur einen großen Launch-Titel, nämlich Mario Kart World, dazu kommt die Welcome Tour, bei der einige kritisiert haben, dass das Spiel auf der Nintendo Switch 2 hätte vorinstalliert sein dürfen. Und das war es schon.

Die restlichen Grafiken zeigen Updates für ältere Switch-Spiele, die teilweise etwas kosten. Ihr könnt jedoch fast alle alten Switch-Spiele auf der Switch 2 zocken, diese sind aber eben noch nicht für die neue Hardware dieser Konsole optimiert worden.

Nintendo Switch 2: Alte Drittanbieter-Spiele

Falls euch ein neues Mario Kart und alte Spiele nicht interessieren, dann habt ihr hoffentlich keine aktuelle PlayStation oder Xbox daheim, denn die Drittanbieter bringen ihr Lineup auf die Nintendo Switch 2. Spiele wie Cyberpunk 2077, Split Fiction und Street Fighter 6 kennen wir bereits, einige sogar von der Switch selbst.

Einen exklusiven 3rd-Party-Titel gibt es bei der Nintendo Switch 2 nicht, genau genommen startet die Konsole also mit zwei Exklusivspielen. Das scheint aber für Nintendo auszureichen, denn die Nachfrage ist hoch, die Konsole ist ausverkauft.

Neben den Spielen gibt es auch eine exklusive Neuerung für das Abo (Nintendo Switch Online), denn die GameCube-Spiele sind heute ebenfalls verfügbar. Dafür benötigt es dann allerdings auch das teurere „Erweiterungspaket“. Ich habe mir überlegt, ob ich Zelda: The Wind Waker zocke (hätte nur gerne die HD-Version).

Nintendo Switch 2: Warten auf das zweite Halbjahr

Ich kenne die ganzen Spiele der Drittanbieter und vielleicht zocke ich auch endlich mal eines meiner Lieblingsspiele (Breath of the Wild) in 4K und 60 fps, darauf habe ich seit Jahren gewartet. Aber für mich gibt es heute nur ein Highlight, denn nach über einem Jahrzehnt (!) freue ich mich endlich wieder auf ein neues Mario Kart.

Doch mein echtes Highlight der Nintendo Switch 2 kommt dann erst im Juli, da steht nämlich Donkey Kong Bananza an und das sieht wirklich fantastisch aus.

Meine Hoffnung ist aber auch, dass Nintendo noch einiges für das zweite Halbjahr geplant hat und nicht nur ein neues Donkey Kong und Pokémon kommen. Bisher ist das Lineup überschaubar. Ich gehe aber stark davon aus, dass Nintendo den Hype zum Launch nicht benötigt, weil die Konsole bisher eben komplett ausverkauft ist.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.