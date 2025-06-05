Nintendo Switch 2 ist da: Diese Spiele sind ab heute verfügbar
Der Hype rund um die Nintendo Switch 2 war zwar in den letzten Tagen etwas gering, jedenfalls kam es mir so vor, da es eben keine Reviews gab, aber heute ist der Marktstart der neuen Konsole. Sie sollte heute bei vielen Nutzern ankommen.
Doch wie sieht das Launch-Lineup der Konsole aus? Überschaubar, auch wenn die von Nintendo veröffentlichte Grafik einen anderen Eindruck macht. Diese Spiele sind also ab heute (5. Juni) für die Switch 2 verfügbar, es ist das „Launch-Lineup“:
Es gibt also genau genommen nur einen großen Launch-Titel, nämlich Mario Kart World, dazu kommt die Welcome Tour, bei der einige kritisiert haben, dass das Spiel auf der Nintendo Switch 2 hätte vorinstalliert sein dürfen. Und das war es schon.
Die restlichen Grafiken zeigen Updates für ältere Switch-Spiele, die teilweise etwas kosten. Ihr könnt jedoch fast alle alten Switch-Spiele auf der Switch 2 zocken, diese sind aber eben noch nicht für die neue Hardware dieser Konsole optimiert worden.
Nintendo Switch 2: Alte Drittanbieter-Spiele
Falls euch ein neues Mario Kart und alte Spiele nicht interessieren, dann habt ihr hoffentlich keine aktuelle PlayStation oder Xbox daheim, denn die Drittanbieter bringen ihr Lineup auf die Nintendo Switch 2. Spiele wie Cyberpunk 2077, Split Fiction und Street Fighter 6 kennen wir bereits, einige sogar von der Switch selbst.
Einen exklusiven 3rd-Party-Titel gibt es bei der Nintendo Switch 2 nicht, genau genommen startet die Konsole also mit zwei Exklusivspielen. Das scheint aber für Nintendo auszureichen, denn die Nachfrage ist hoch, die Konsole ist ausverkauft.
Neben den Spielen gibt es auch eine exklusive Neuerung für das Abo (Nintendo Switch Online), denn die GameCube-Spiele sind heute ebenfalls verfügbar. Dafür benötigt es dann allerdings auch das teurere „Erweiterungspaket“. Ich habe mir überlegt, ob ich Zelda: The Wind Waker zocke (hätte nur gerne die HD-Version).
Nintendo Switch 2: Warten auf das zweite Halbjahr
Ich kenne die ganzen Spiele der Drittanbieter und vielleicht zocke ich auch endlich mal eines meiner Lieblingsspiele (Breath of the Wild) in 4K und 60 fps, darauf habe ich seit Jahren gewartet. Aber für mich gibt es heute nur ein Highlight, denn nach über einem Jahrzehnt (!) freue ich mich endlich wieder auf ein neues Mario Kart.
Doch mein echtes Highlight der Nintendo Switch 2 kommt dann erst im Juli, da steht nämlich Donkey Kong Bananza an und das sieht wirklich fantastisch aus.
Meine Hoffnung ist aber auch, dass Nintendo noch einiges für das zweite Halbjahr geplant hat und nicht nur ein neues Donkey Kong und Pokémon kommen. Bisher ist das Lineup überschaubar. Ich gehe aber stark davon aus, dass Nintendo den Hype zum Launch nicht benötigt, weil die Konsole bisher eben komplett ausverkauft ist.
in Smart Home
Alles außer Zelda ist für mich Abfall.
Was bei der switch immer wieder auffällt, die meisten spiele sind alt, das war bei der 1 schon so, es sind sehr oft nur Ports. betrifft oft sie 3rd hersteller aber auch nintendo, alte spiele nur Ports.
Ja, das liegt daran, dass die Hardware von Nintendo oft eine Generation hinter Sony und Microsoft liegt. Entwicklerstudios freut das natürlich, denn mit wenig Aufwand kann man ein weiteres Mal abcashen und bekommt meistens eine neue Zielgruppe dazu, denn Nintendo-Fans sind anders als PlayStation-Fans, sie überschneiden sich nicht so oft wie bei einem PC oder einer Xbox.
Am Ende ist es immer das gleiche Konzept: Eine spannende Hardware mit ein paar kleinen Kniffen, aber veralteter Leistung, kombiniert mit den extrem starken Marken von Nintendo, die die Konsolen verkaufen, und dazu das Spiele-Lineup der alten oder teilweise auch aktuellen (dann aber in schlechterer Grafik) PlayStation-Generation.
So unterschiedlich sind die Geschmäcker. Für mich ist Mario Kart kein Highlight, sondern langweilig. Da finde ich die verbesserten Versionen bereits bekannter Spiele interessanter. Das wäre vielleicht anders, wenn das alles Spiele wären, die ich ohnehin schon hätte. Aber für mich sind das „neue“ Spiele, insofern macht es für mich keinen Unterschied, ob sie im Original schon früher erschienen sind. Vielleicht starte ich mal ein Zelda. Bei jedem neuen Teil sage ich mir, dass ich das mal ausprobieren werde. Und trotzdem habe ich Stand jetzt noch nie ein Zelda gespielt. Die Switch 2 wäre doch ein guter Anlass, mal einzusteigen. ;-)
Meine Hoffnung ist, der Vorbesteller-Hype verpufft und wir spätestens nach Weihnachten die erste Preissenkung sehen. Denn ich fürchte, Junior wird sich das Teil nächstes Jahr zum Geburtstag wünschen.
Ich gehe davon aus, dass Nintendo ein Knaller-Linuep für den Winter parat hat und glaube noch nicht daran. Nintendo hat ein Rekord-Geschäftsjahr angekündigt, da ist also noch viel in PLanung, was wir nicht kennen.
Ist Nintendo nicht eher für eine ziemlich hohe Preisstabilität bekannt? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Preis so bald sinken wird.
Ferienjob, Nebenjob.
ansonsten wofür braucht ein kleines Kind ne Konsole für 500 Euro? denke daran dass es mit den Kosten für die Konsole nicht getan ist.
Schön, wenn jeder seine eigene Entscheidung treffen darf.
Weiß doch kein Mensch (außer der Kollege selbst) wie alt „Junior“ ist
Vielleicht wenn es mal ein gutes Angebot gibt aber eine dauerhafte Preissenkung sehr ich nicht.
Selbst die relativ unbeliebte und alte Switch Lite es wurde nie wirklich günstig.
Wie kommst du auf „unbeliebt”? Die Switch Lite war durchaus ein Erfolg für Nintendo. Das heißt nicht, dass sie 50 Prozent der Verkäufe ausmachen müsste, um als Erfolg zu gelten.
Bedenke: Längst nicht jeder möchte die Switch am TV nutzen (ich habe meine Switch noch nie am TV genutzt, nicht einmal ausprobiert) und die Joy Cons abnehmen muss man auch nicht unbedingt. Ich habe das bisher auch für kein einziges Spiel gebraucht. Und dafür ist die Switch Lite nennenswert günstiger. Das ist ein ziemlich guter Deal für alle, denen das reicht.
Der einzige (!) Grund, wieso ich eine Switch und keine Switch Lite habe, ist der, dass ich eine kaum benutzte Switch gebraucht mit mehreren Spielen zu einem richtig guten Preis erwerben konnte. Ansonsten hätte die Switch Lite meine Bedürfnisse perfekt erfüllt. Den OLED-Bildschirm hat sie zwar nicht, die hat meine Switch aber leider auch nicht.