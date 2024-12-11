Nintendo Switch 2: Man sollte seine Erwartungen etwas senken

Die Nintendo Switch 2 steht an und kommt 2025, ein Highlight wird der Schritt zu einer Upscaling-Technologie von Nvidia sein, DLSS. Wir bekommen hier also eine bessere Auflösung, als das nativ mit der Hardware möglich wäre. Aber Vorsicht.

Nintendo Switch 2: Hardware hat Grenzen

Bei Digital Foundry hat man sich die Gerüchte rund um die Hardware, die in der neuen Switch stecken soll, und DLSS, was die Technik dahinter ist, angeschaut. Es ist eine theoretische Annahme, aber man sollte die Erwartungen vielleicht senken.

Mit sehr alten Spielen wäre es denkbar, dass am TV eine 4K-Auflösung und im mobilen Modus eine 1080p-Auflösung (das Display der Switch soll eine höhere Auflösung mitbringen) möglich sind. Mit aktuelleren Spielen aber vermutlich nicht.

Die neue Konsole von Nintendo soll zwar etwas teurer werden, aber es gibt keine brandneue und performante Hardware. Man wird, wie schon bei der Switch, auf alte Hardware setzen und schauen, dass man möglichst viel aus dieser herausholt.

Wer also hofft, dass man ein aktuelles Spiel der PS5 in 4K auf dem TV oder in 1080p unterwegs zocken kann, der sollte seine Erwartungen senken. Da gibt es andere Handhelds auf dem Markt, die bessere Hardware haben und mehr kosten.

Nintendo Switch 2: Zeit für neue Hardware

Bei den Entwicklerstudios von Nintendo selbst dürfte das anders sein, die können sich nicht nur besser vorbereiten, weil sie mit dem Hardware-Team arbeiten, sie setzen meistens auch auf einen anderen Ansatz, wenn es um Grafik in Spielen geht.

Nehmen wir Zelda als Beispiel, das sieht ganz passabel auf der Nintendo Switch aus, aber es nutzt einen weniger anspruchsvollen Grafikstil und es läuft nur mit 30 fps. Es wird also sicher 4K-Spiele geben, aber diese sehen dann nicht wie Spiele der aktuellen Konsolengeneration aus. Eher wie in der PS4-Ära, so die Quelle.

Ich bin dennoch gespannt, wie groß der Sprung der Grafik mit der neuen Konsole von Nintendo sein wird, aber man nimmt, was man bekommt. Und die Switch ist lange über ihren Zenit, es wird jetzt wirklich Zeit für neue und bessere Hardware.