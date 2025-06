Nintendo Switch 2: Mockup zeigt die neue Konsole im Video

Es gab diese Woche einen durchaus spannenden Leak zur möglichen Nintendo Switch 2, bei dem wir diverse Bilder gesehen haben. Es ist noch nicht ganz klar, ob der Leak „echt“ ist, auch wenn Quellen wie VGC das danach durchaus andeuteten.

Eine YouTuberin aus China war aber recht schnell und hat ein Mockup erstellt, es stammt aus einem 3D Drucker. Diese Nintendo Switch 2 funktioniert natürlich nicht, aber falls die Bilder echt waren, so bekommt man hier einen guten Eindruck davon.

PS: Ihr werde vermutlich nichts im folgenden Video verstehen, die meisten von euch jedenfalls, aber es gibt bereits Untertitel (neue Details gibt es jedoch nicht).

Die neue Switch sieht im Video durchaus eine Ecke größer aus, aber es soll auch neue Hardware unter der Haube und mit 8 Zoll ein größeres Display geben. Die Joy Con sind wohl magnetisch und die Form der Konsole wurde auch leicht angepasst.

Falls das alles stimmt, dann sieht es wirklich so aus, als ob Nintendo „nur“ eine Nintendo Switch 2 und kein Experiment plant, was ich begrüßen würde. Der Plan für die Nintendo Switch Pro scheiterte damals dank Chipkrise, ich wäre also langsam durchaus bereit für eine neue Nintendo Switch, die einfach nur mehr Leistung hat.

