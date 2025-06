Apple iOS 18.1 kommt: Das große Update erreicht die nächste Stufe

Apple verteilt seit dieser Woche wieder zahlreiche Updates und vor allem iOS 18 steht dabei im Fokus. Doch iOS 18 ist noch lange nicht abgeschlossen, denn viele Funktionen, die Apple auf der WWDC 2024 ankündigte, fehlen hier weiterhin.

iOS 18.1: Die Apple Intelligence kommt

Vor allem die Apple Intelligence, das große Feature in diesem Jahr, mit dem man auch die neuen iPhones bewirbt, gibt es nicht. Sie kommt mit iOS 18.1 im Oktober und ab sofort kann man das erste Punkt-Update auch als Public Beta testen.

Apple hat bereits vier Beta-Updates in der Developer Beta verteilt, iOS 18.1 sollte also schon stabil laufen. Aber die Apple Intelligence kann noch kein Deutsch, was erst 2025 passiert, für uns in Deutschland ist das Update also nicht so relevant.

iOS 18.1: Alternativen für Apple Pay

Wobei es eine Änderung gibt, die für uns in der EU sehr spannend werden kann, denn mit iOS 18.1 öffnet Apple die NFC-Schnittstelle für Drittanbieter. Gut möglich, dass wir also noch im November erste Alternativen für Apple Pay sehen werden.

