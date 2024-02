Nintendo Switch 2: Neue Konsole soll erst Anfang 2025 kommen

Bisher hieß es sehr oft, dass Nintendo für Ende 2024 eine neue Konsole plant, es gibt aber die ersten Meldungen, die mittlerweile von Anfang 2025 sprechen. Es ist bisher „Geflüster“ und noch nicht viele Quellen.

Nintendo soll doch erst in Q1 2025 einen Marktstart der „Switch 2“ anvisieren, das lukrative Weihnachtsgeschäft würde man damit verpassen, aber es würde beim nächsten Geschäftsjahr von Nintendo bleiben.

Klingt fast so, falls es stimmt, als ob die Entwicklung nicht ganz wie geplant läuft, denn die Nachfrage nach der Switch geht zurück. Falls es aber stimmt, müsste man die neue Konsole vor Weihnachten zeigen und dann ein weiteres Mal auf die Switch setzen, was ich mir schwer vorstellen kann.

Ein Launch im Frühjahr ist nicht ungewöhnlich, die Nintendo Switch kam auch im März auf den Markt, aber sie folgte auf die Wii U, dem größten Flop von Nintendo und da war der Übergang eigentlich komplett egal.

Ich bin da also noch etwas skeptisch, aber schauen wir mal, was andere Quellen in den nächsten Tagen und Wochen melden werden.

