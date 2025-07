Nintendo Switch 2: So sieht der neue Homescreen aus

Nintendo präsentierte gestern die finalen Details der Switch 2, aber auf der Direct sah man die Konsole nur mit statischen Bildern oder mit Spielen. Auf der Webseite von Nintendo findet man jedoch auch ein (kleines) Bild des neuen Homescreens.

Die Benutzeroberfläche wurde mit der neuen Switch also etwas überarbeitet, aber man hält grundsätzlich am schlanken Aufbau fest. Was mich nicht stört, denn mir sagt das UI der Switch zu und in meinen Augen muss Nintendo hier nichts ändern.

Bisher ist noch unklar, ob es diese aktualisierte Optik auch für die alte Switch geben wird, technisch dürfte das kein Problem sein. Ich gehe aber nicht davon aus, die neue Switch 2 soll schließlich moderner als die alte Switch 1 auf Bildern wirken.

